1. Garantia

Quando são comprados produtos em primeira mão, a garantia é um dos fatores a considerar, e em segunda mão não é diferente. A garantia dos produtos é de extrema importância, uma vez que dá ao utilizador uma proteção extra e permite-lhe a tranquilidade de saber que, caso surjam problemas ou defeitos, o vendedor assumirá a reparação ou até substituição dos produtos. Além disso, a garantia demonstra a confiança do vendedor na qualidade do produto e o compromisso do mesmo com a satisfação do cliente.

2. Qualidade

A qualidade dos produtos é um dos fatores que mais preocupa os consumidores de economia circular e este é, de facto, um dos parâmetros mais importantes no processo de compra. Considerar a qualidade dos produtos poderá garantir a durabilidade, o bom desempenho, a segurança e até uma melhor experiência do utilizador. Posto isto, quando a qualidade dos produtos é garantida, os mesmos representarão para os compradores um bom retorno do investimento.

3. Credibilidade

Verificar a credibilidade e histórico dos vendedores é essencial no processo de compra em segunda mão para evitar possíveis fraudes e assegurar os parâmetros anteriores: a qualidade e garantia dos produtos. Então, para evitar possíveis problemas, quando houver uma necessidade de compra, a mesma deve priorizar vendedores reconhecidos ou com loja física, dado que a mesma tende a garantir a seriedade dos negócios.

Estas dicas são-nos deixadas pela Cash Converters, empresa especialista na compra e venda de segunda mão.