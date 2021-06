A iniciativa é da responsabilidade da Câmara Municipal de Odemira e pretende “atrair” novos turistas para este concelho do litoral alentejano, uma vez que, segundo o autarca, abaixo da zona da Grande Lisboa, não existe nenhuma praia concessionada que possa ser utilizada por cães.

A nova praia “canina” (ou ‘pet friendly’, em inglês) fica na foz do rio Mira, próxima da praia de Furnas-Rio, e “era um objetivo” da autarquia alentejana já com “alguns anos”, disse à agência Lusa o vice-presidente do município.

“Esta praia será importante para todos aqueles que têm animais de companhia e, muitas vezes, não têm soluções”, revelou Ricardo Cardoso.

De acordo com o autarca, “a partir deste momento, existe uma resposta efetiva” no concelho e “aquelas pessoas que não podiam trazer o seu animal para a praia passam a poder usufruir de espaço dedicado e com todas as condições para levar o seu animal de companhia”.

“Obviamente que, com isto, também poderemos vir a atrair novos públicos para ‘as melhores praias de Portugal’”, sublinhou.

O projeto da praia ‘pet friendly’ em Vila Nova de Milfontes vai ser implementado de forma experimental na época balnear de deste ano, no sentido de “avaliar a responsabilidade dos utilizadores”.

“Aquilo que queremos é que todos aqueles que vão para a praia com os seus animais possam ter uma boa utilização desse areal”, o que “é fundamental para podermos continuar a promover e a ter uma ‘praia canina’ no concelho”, concluiu Ricardo Cardoso.

O acesso de cães às praias concessionadas é interdito durante a época balnear, exceto no caso dos cães de assistência.

Apenas seis praias em Portugal estão concessionadas para uso canino em 2021, mais precisamente a dos Pescadores (Oeiras), a das Amoreiras (Torres Vedras), a do Porto da Areia Norte (Peniche), a do Coral (Viana do Castelo), a Suava Mar e da Ramalha Sul (ambas em Esposende).

