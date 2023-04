O início da história do Scrabble remonta a 1931, no auge da Grande Depressão nos Estados Unidos. Alfred Mosher Butts, um arquiteto de renome de Nova Iorque, via-se em situação de desemprego e com muito tempo para explorar as suas ideias mais criativas. Amante de jogos de tabuleiro, foi no seu apartamento que construiu o protótipo de Lexiko, o precursor do Scrabble, composto exclusivamente por peças de letras.

Butts começou por vender este jogo a familiares e amigos por um dólar e meio e, cinco anos mais tarde, decidiu aprimorar a sua obra-prima e adicionar um tabuleiro de 15x15, batizando esta nova versão de Palavras Cruzadas. Quando James Brunot, aspirante a empresário e fã de palavras cruzadas, conheceu o jogo, propôs uma parceria a Alfred Butts para começarem a produzi-lo em larga escala, já no formato atualmente conhecido e sob o nome Scrabble. Desde o início da sua produção em 1948, já foram produzidos mais de 165 milhões de conjuntos do jogo.

Alfred Mosher Butts, criador do Scrabble. créditos: Divulgação

Contas feitas, o Scrabble já vendeu mais de 165 milhões de unidades desde a sua criação. Um jogo que requer também uma grande porção de sorte no momento de retirar as peças das letras, pois serão essas as armas essenciais para desenvolver um bom jogo. E, é de um instante de sorte que vem o nome do jogo: em inglês “Scrabble” significa procurar, algo que não é visível, de forma rápida com as mãos, como no momento de vasculhar o saco das peças na esperança de encontrar as letras que encaixam na perfeição.

Disponível em 28 línguas, incluindo braile, e em 120 países, estima-se que, por hora, são iniciadas 30 000 partidas em todo o mundo, e que em 99% destas partidas, durante os primeiros cinco minutos, há sempre alguém que reclama com as peças que tem em mão.

Este jogo icónico já conta com versões Delux, Junior, Travel, Online e Retro e uniu forças ainda com os franchisings Star Wars, The Simpsons, Feiticeiro de Oz e Harry Potter. De entre os incontáveis fãs de Scrabble por todo o mundo, encontram-se alguns grandes nomes como Daniel Radcliffe, Taylor Swift, Harry Styles, Madonna, Justin Timberlake, Barack Obama, Cristina Aguilera, Kylie Minogue e até mesmo a família Real Britânica.

Durante o período de confinamento de COVID-19 jogos de tabuleiro como o Scrabble foram a salvação para muitas famílias que se viram fechadas e com muito tempo livre. Para o cantor português, David Fonseca, o Scrabble permitiu ainda que lançasse o tema “You Feel Like Home” com um videoclip caseiro original, onde utiliza o tabuleiro Scrabble para revelar a letra da música.

créditos: Divulgação

Por ano, cerca de 1,5 milhões de jogos Scrabble são vendidos por todo o mundo, o que resulta em 6 000 jogos vendidos por dia. Está no Top 3 de jogos mais jogados no Reino Unido, França e Alemanha e existem até 4 000 clubes de Scrabble no mundo. Tal como o mundo continua a evoluir de forma constante, o Scrabble acompanha estas mudanças, acrescentando novas palavras e frases ao seu dicionário e eliminando outras que já não se adequam aos dias de hoje, continuando a cativar gurus das palavras de novas gerações.