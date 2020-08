Ao contrário do que sucede hoje, em Portugal, ainda há menos de um século século, as mulheres portuguesas não podiam trabalhar nem viajar sozinhas sem o consentimento do pai ou do marido, que também tinham o direito de abrir a correspondência que lhes era dirigida. Em 1925, a escritora norte-americana Doris E. Fleischman tornou-se a primeira mulher casada a conseguir o passaporte com o seu nome de solteira, com a ajuda da jornalista Ruth Hale, que fundou a Lucy Stone League, em 1921.

Lutar pela igualdade feminina era uma das principais pretensões da organização, numa altura que as assimetrias entre géneros eram vincadas. Ruth Hale está, todavia, longe de ter sido a única mulher inconformada a lutar pelos direitos femininos. Muito antes dela, Olympe de Gouges, uma das heroínas da revolução francesa, que sofreu nas mãos de um homem rude e inculto, publicou, em 1791, uma declaração pública a favor dos direitos civis e políticos das mulheres. Mas só o fez após o falecimento do conjuge.

Olympe de Gouges ficou viúva um ano depois de ter casado. Depois do afogamento do marido, rumou a Paris com o filho e abraçou esta causa. A sua grande vitória foi ter conseguido que as mulheres começassem a poder participar nas cerimónias nacionais logo no ano seguinte, ainda que em lugares menos privilegiados. "A mulher deve ter o direito de subir à tribuna", defendeu publicamente. A ousadia sair-lhe-ia cara. Em julho de 1793, seria detida e condenada à morte. Seria assassinada quatro meses depois. Nessa altura, a britânica Elizabeth Fry, o anjo das prisões, como então lhe chamava, batia-se pela melhoria das condições de vida nas prisões.

Alertada por um amigo da família, visitou a prisão de Newgate e rapidamente constatou que a ala feminina do estabelecimeno prisional, que também acolhia as crianças, era pior do que a dos homens. Viria a estar na origem do British Ladies' Society for Promoting the Reformation of Female Prisoners, em 1821, um movimento cívico que melhorou as condições de encarceramento e de reabilitação social de mulheres e crianças.

As causas que elas abraçaram

Nascida em 1944, a ativista norte-americana Angela Davis também fez o que pode. Filha de professores, cresceu no Alabama e, desde muito cedo, percebeu o que era o racismo e a discriminação. Depois de estudar em França e na Alemanha, junta-se ao movimento Black Panthers e passa também a militar contra o sexismo. "Já não aceito as coisas que não posso mudar, por isso mudo as coisas que não posso aceitar", justificou. Essa tinha sido também uma luta da baronesa Amantine Dupin uns bons anos antes.