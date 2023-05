Alberto Gomes da Silva, proprietário da Couto S.A., morreu este domingo aos 85 anos. A informação foi divulgada pelas contas Fundação Couto e Couto S.A, no Instagram.

"É com profunda tristeza e sentimento de enorme perda que recebemos a notícia do falecimento de Alberto Dionísio Ribeiro Gomes da Silva. Perdemos hoje um amigo de longa data, com quem tivemos o privilégio de partilhar sucessos e insucessos desta instituição, sempre em prol dos interesses das crianças e na sua boa máxima e ideário de “Aprender com alegria para crescer com sabedoria”. Sempre serviu toda a comunidade de Vila Nova de Gaia e Porto com distinção e honra, imbuído de valores humanistas, de uma visão progressista e de um forte dever cívico", pode ler-se no comunicado da Fundação Couto, instituição com foco na educação e no apoio de crianças e jovens.

"O espírito trabalhador, o seu carácter visionário e dedicado, juntamente com o seu sentido de ética estiveram sempre presentes nos momentos decisivos da sua vida. Em 1958, começa a trabalhar com o seu tio Alberto Ferreira do Couto na, então denominada “Farmácia Couto”, aprenderam o ofício pela prática, desempenhando diversas funções na fábrica desde as mais funcionais às mais técnicas", pode ler-se na partilha da Couto S.A.

O comunicado adianta ainda que Alberto Gomes da Silva encontrava-se em recuperação após sucessivos AVC no último ano.

De acordo com a mesma informação, o corpo encontra-se em Câmara Ardente na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, a partir das 14h de dia 8 de maio. O funeral terá lugar na terça-feira, 9 de maio, pelas 10h15.

A Couto S.A. foi fundada em 1918, numa farmácia do Porto, que tinha o mesmo nome, onde Alberto Ferreira Couto, tio de Alberto Gomes da Silva, criou aquela que se viria a tornar um dos produtos mais famosos da marca. Desenvolvido em colaboração com um dentista do Brasil, no início dos anos 1930, tinha o propósito de combater problemas nas gengivas. Alberto Gomes da Silva assumiu a empresa em 1974.