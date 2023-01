Cerca de 6 em cada 10 inquiridos (62%) já compraram algum produto em segunda mão, e o facto de o fazerem fá-los sentir-se melhor porque estão a contribuir para uma maior sustentabilidade. Esta é a principal conclusão de um estudo desenvolvido pela GfK a pedido da Wallapop com o objetivo de analisar o mercado de compra e venda de produtos reutilizados no mercado português. A Wallapop é a plataforma líder no consumo consciente e humano, através da compra e venda de artigos reutilizados, lançada em Portugal em setembro com o objetivo criar um ecossistema de inventário único de produtos reutilizados que facilite um modelo de consumo mais humano e sustentável.

Os números são semelhantes quando falamos de vendas de produtos em segunda mão, sendo que 62% dos entrevistados já compraram e 64% já venderam artigos reutilizados. Do ponto de vista dos inquiridos, 34% consideram que as plataformas utilizadas para a compra ou venda de produtos reutilizados são vantajosas, uma vez que contribuem fortemente para um consumo mais consciente.

Nos dois tipos de transações analisados (compra e venda), torna-se evidente que a principal escolha dos inquiridos é o meio online, ou seja, estabelecer contacto com o vendedor/comprador através de um website ou plataforma na Internet, em detrimento da troca offline, por exemplo em lojas ou feiras de artigos em segunda mão.

Aliás, 67% dos inquiridos que já fizeram compras de produtos reutilizados fizeram-no através de forma online e este número é ainda mais expressivo na venda (80% dos inquiridos). Ao nível das plataformas preferidas para estas transações, o destaque é dado às aplicações de compra e venda de artigos reutilizados, como é o caso da Wallapop, sendo que 77% dos entrevistados utilizaram-nas para compra no último ano e 82% para venda de artigos.

As questões relacionadas com a sustentabilidade tornam-se cada vez mais evidentes quando se fala em produtos reutilizados. 54% dos inquiridos afirma que, quando tem de fazer uma compra, considera artigos reutilizados como opção de compra e 64% sentem-se melhor com esta compra porque consideram que é uma compra mais sustentável.

Para Sara Van-Deste, Head of Special Projects na Wallapop, “a análise que fazemos dos resultados destes inquéritos e o facto de termos já centenas de milhares de utilizadores portugueses ativos, em pouco mais de dois meses depois de entrarmos em Portugal, mostra que os portugueses estão realmente alertas para as possibilidades do mercado de artigos reutilizados. Os nossos utilizadores são pessoas com uma maior consciência relativamente ao consumo responsável, que se preocupam em ganhar ou poupar dinheiro nas suas compras, mas que também se querem sentir bem com a forma como o fazem, de forma mais consciente e sustentável.”

Principais categorias de artigos reutilizados

Quando falamos em compras online de artigos reutilizados, o top 3 dos produtos mais comprados no ano passado são artigos de moda e acessórios (46%), eletrónica, como videojogos, telemóveis ou computadores (31%) e livros e banda desenhada (27%).

A principal razão para escolher as aplicações de venda é o facto de os produtos terem preços mais acessíveis (46%) e maior variedade de produtos (23%).

Já nas vendas, o top 3 de artigos vendidos são artigos de moda e acessórios (54%), outros produtos para a casa, como por exemplo mobiliário, conjuntos de cozinha, talheres ou acessórios de jardinagem (23%) e eletrónica (22%).

Neste caso, as plataformas de compra e venda continuam a ser a opção mais utilizada para a venda de produtos sendo que os motivos mais apontados são a facilidade na utilização das plataformas (52%) e o facto de serem aplicações mais conhecidas e/ou com mais utilizadores (26%).

Mais de metade dos inquiridos que utilizam as aplicações de venda para vender produtos reutilizados relatam também que a principal razão por detrás da sua decisão é a facilidade de utilização das próprias aplicações.