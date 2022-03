A esmagadora maioria dos portugueses, 73%, é a favor da adesão da Ucrânia à União Europeia, revela o inquérito Voice Of The People, um estudo de opinião realizado pela empresa especialista em recolha de dados Intercampus, em parceria com a Gallup International Association, uma organização internacional suíça. 83% dos auscultados enaltece o papel deste organismo enquanto instituição promotora dos valores da democracia e defensora da solidariedade e segurança internacional.

No entanto, 66% dos portugueses gostaria que a União Europeia demonstrasse um maior apoio à Ucrânia perante o conflito armado com a Rússia, que invadiu o país no passado dia 24 de fevereiro, obrigando à fuga de milhões. O estudo indica ainda que 83% dos portugueses são a favor da criação de um exército europeu, comum aos 27 estados-membros, uma opinião partilhada pela maioria dos cidadãos da Polónia (80%), da Bélgica (76%), da Lituânia (76%), de Espanha (75%) e da Roménia (72%).

As inquietações quanto às consequências da guerra, que já matou milhares de civis ucranianos desde o início do conflito armado, também foram auscultadas. As principais prendem-se "com a inflação da economia (49%), com a evolução do conflito para uma guerra mundial (44%) e com a possível utilização de armas nucleares por parte da Rússia (44%). É igualmente consensual, para 59%, a necessidade de redução da dependência energética da Rússia e a adoção generalizada de fontes de energia sustentáveis, apontada por 91%", referem ainda as conclusões do inquérito.

"Já no que concerne a crise humanitária decorrente, mais de 90% dos cidadãos europeus é a favor da integração de refugiados no seu país", revela ainda o documento. Os dados na origem deste estudo foram recolhidos online entre os dias 7 e 22 de março, pela Intercampus e pela Gallup International Association. A amostra que o sustenta é composta por 24.509 indivíduos com mais de 18 anos, cidadãos de 26 países europeus, 23 deles oriundos de estados-membros da União Europeia.