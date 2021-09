A Love Tiles produz revestimentos e pavimentos cerâmicos que despertam emoções nos espaços. Os ambientes elegantes, exclusivos e únicos que a marca oferece, pretendem unir as pessoas através do afeto, a uma forma de ser e sentir cada espaço das suas casas.

Embora se destaque pela produção de revestimentos em monoporosa - uma pasta branca de grande formato -, a sua gama de produtos é bastante mais vasta, oferecendo soluções completas para pavimento e revestimento.

A Love Tiles aposta no design, em produtos com forte componente gráfica (quer através da cor ou da interpretação de produtos naturais, como os mármores, as pedras naturais ou as madeiras) e na integração de materiais inovadores. Assume-se como uma solução de decoração que dá resposta às exigências de um consumidor sofisticado.

Dicas para escolher o revestimento cerâmico ideal para a sua casa

Nos dia que correm são poucas as casas que não apresentam um revestimento cerâmico. A justificação é que são duradouros, fáceis de limpar e têm padrões e cores muito atuais e modernos.

Difícil será escolher com tanta opção que há no mercado. Mas há pontos que deve ter em conta aquando da sua escolha, a começar pela durabilidade que quer que este material confira ao espaço ou zona a que se destina, já que a variedade de aplicação pode ser quase infinita.

Se optar por produtos em que o padrão é marcante, talvez não o deva espalhar por áreas de grande metragem. Se decidir optar por um estilo mais clean - em que as texturas de materiais não devem ser muito ecléticas - ou pôr uma só cor muito clara, pode até forrar uma divisão na totalidade com este material, como a casa de banho ou a cozinha.

Neste último caso pode inovar na estereotomia, já que peças sem padrão podem ser colocadas de todas as maneiras e feitios, tendo apenas de pensar se deseja optar por algo de grandes ou pequenas dimensões, onde a junta entre peças terá menor ou maior presença no espaço.

