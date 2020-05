Um grupo de cientistas japoneses desenvolveu um scooter insuflável dobrável, fabricado em poliuretano termoplástico, que se enche em pouco mais de um minuto e pesa apenas 2,2 quilos. Com as quatro rodas, o guiador, o motor elétrico, a bateria e a bomba, o peso do saco transportável sobe para os 5,5 quilos mas os investigadores da Universidade do Tóquio, no Japão, que estão atualmente em fase de testes e de ajustamentos, acreditam que ainda o vão conseguir reduzir para o tornar mais leve e funcional.

Os autores da nova scooter ainda não divulgaram publicamente a velocidade que este original meio de transporte pode atingir nem qual a autonomia da bateria que o alimenta mas estão convencidos que o Poimo, que se desenche facilmente como pode ver de seguida, poderá vir a revolucionar a mobilidade urbana nas grandes cidades um pouco por todo o mundo, facilitando os trajetos entre os transportes públicos e os parques de estacionamento e o destino dos que o venham a utilizar para se deslocar.

