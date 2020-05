Parece um penso rápido mas deteta a COVID-19 desde os primeiros sintomas de contaminação e já está a ser testado em humanos nos EUA. Desenvolvido por um grupo de investigadores da Northwestern University, em Evanston, no Illinois, o novo dispositivo tecnológico, que é colado na base da garganta e que é carregado com um carregador sem fios, permite antecipar o diagnóstico da doença e avançar para o seu tratamento antes do agravamento da infeção.

De acordo com a equipa que o desenvolveu, o novo gadget médico consegue medir "a intensidade e os [diferentes] níveis de tosse, os movimentos da parede torácica [que podem indiciar uma respiração irregular ou em esforço], os sons respiratórios, a frequência cardíaca e a temperatura corporal, incluindo a febre", esclarecem os cientistas em comunicado. Os dados recolhidos são, depois, enviados para uma aplicação móvel ligada ao aparelho para análise e monitorização.