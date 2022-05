A hora de escolher um novo smartphone é sempre um desafio: mil e uma pesquisas, ver vídeos de reviews, ouvir conselhos de amigos e ler tudo e mais alguma coisa sobre o ‘novo companheiro’. Mas com a Xiaomi e os novos Redmi Note 11 vai encontrar o equipamento ideal para o seu estilo de vida.

Este ano, a Xiaomi lançou a nova série Redmi Note 11, que dá continuidade ao legado da série Redmi Note, com quatro novos dispositivos: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S e Redmi Note 11. São quatro opções com muitas novidades e que prometem ser um 'upgrade' na sua vida.

Com as novas apostas, a marca volta a surpreender ao trazer especificações e características ainda mais fortes - com a nova série Redmi Note 11, os utilizadores podem contar com atualizações no sistema de câmaras, na velocidade de carregamento, no ecrã e no processador. Mas, trocando isto para conversa do dia a dia: melhores fotos e vídeos; a bateria não será uma dor de cabeça; e os smartphones são bonitos e práticos.

E qual o Redmi Note 11 ideal para si? Qual o modelo que deve comprar?

Vamos tirar fotos e gravar Reels ou TikToks?

Se é Instagramer ou TikToker e gosta de registar todos os momentos para partilhar com os seus seguidores, o Redmi Note 11 Pro é a aposta ideal. Com 108MP na câmara principal, 8MP ultra grande angular, 2MP câmara macro e 2MP câmara profundidade, o smartphone da Xiaomi é perfeito para registar todos os momentos - é ver os ‘gostos’ a aumentar nos posts, Stories e Reels. Também é a opção ideal para gravar TikToks e seguir as tendências da rede social.

Além das boas fotos e vídeos, sabemos que todos os criadores de conteúdos se preocupam com a memória do smartphone e com a duração da bateria: com o Redmi Note 11 Pro não terá de se preocupar. Além da durabilidade da bateria, o dispositivo vem equipado com um carregador Turbo de 67W - carregamento Turbo da Xiaomi de 67W que permite carregar 50% da bateria em 15 minutos - só tem de fazer uma pausa para café para voltar a ter bateria e continuar a criar conteúdos. Já quanto à memória, pode contar 128 GB.

O smartphone conta ainda com um ecrã com taxa de atualização até 120Hz para uma utilização sem problemas nas Redes Sociais.

Por isso, já sabe, se quer continuar a conquistar os seus seguidores com fotos e vídeos, o Redmi Note 11 Pro é a melhor opção. Vai merecer o seu ‘gosto’.

Uma corrida (sempre com as baterias carregadas)

Se é um verdadeiro desportista e anda à procura do melhor smartphone para o acompanhar nas corridas e que nunca fique longe da meta? O Redmi Note 11 pode ser o seu colega de equipa ideal para todos os momentos e aventuras.

Preços em Portugal Redmi Note 11 4+64: 199,99€

Redmi Note 11 4+128: 259,99€

Reedmi Note 11S 6+128: 299,99€

Remi Note 11 Pro 6+128: 369,99€

Redmi Note 11 Pro 5G 6+129: 399,99

Tal como em toda a gama, a bateria nunca será um problema e poderá contar com o smartphone para longas maratonas, jogos de futebol ou partidas de padel com os amigos. Enquanto troca de equipamento ou nos intervalos das partidas, poderá carregar o seu Redmi Note 11 em poucos minutos.

Na hora de praticar desporto, o Redmi Note 11 não será um incómodo: tem o tamanho ideal para o acompanhar (159.87mm x 73.87mm x 8.09mm) e pesa apenas 179g.

Aceita o desafio?

Hora de abrir as gavetas e desfilar

Se gosta de estar sempre na moda, se é fashionista, o Redmi Note 11 Pro 5G vai ser o seu melhor (novo) amigo. Com a experiência da câmara principal melhorada, o Redmi Note 11 Pro 5G apresenta sensores principais de 108MP, permitindo captar e partilhar momentos em alta resolução, com detalhes ainda mais realistas - as fotos e vídeos dos seus outfits vão ficar ainda melhores.

Todos sabemos que nem sempre temos um amigo para nos tirar a fotografia do look do dia, mas com o Redmi Note 11 Pro 5G isso não será um problema: a câmara frontal tem 16MP e garante fotografias com grande qualidade em todos os momentos do seu dia a dia.

Se tem uma cor preferida ou se quer um smartphone que combine com os seus outfits, só tem de escolher o Redmi Note 11 Pro 5G que faz 'pandã' consigo - cinzento Grafite, Azul Atlântico ou Branco Polar.

Novas aventuras pelo mundo

Já está a preparar as malas para a próxima viagem? Não pode deixar de embarcar com o Redmi Note 11S. As características técnicas dizem-nos que o smartphone conta com um grande sensor de 1/1.52", uma câmara principal integra a tecnologia pixel bining "9 em 1”, bem como uma dupla ISO nativa. Mas... o que é que isto significa? Significa que é o dispositivo perfeito para captar imagens incríveis em todos os cantos do mundo - com um maior alcance dinâmico, desempenho na captação de cores e com excelentes resultados mesmo com luz fraca.

Já a câmara ultra grande angular de 8MP estende ainda mais a perspetiva através de um ângulo de visão de 118 graus e a câmara macro de 2MP capta de perto os mais finos detalhes. Tudo o que precisa para fotografar a Plaza de España, em Sevilha, Times Square, em Nova Iorque, ou o Terreiro do Paço, em Lisboa.

Além disso, não terá de se preocupar com a bateria. Além de uma bateria com grande capacidade, o smartphone conta com um carregador Pro 33W, que permite carregar até 100% da bateria em cerca de uma hora.