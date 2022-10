De ex-recluso a milionário. A história de Marcelo Bianchini é a prova de que tudo é possível na vida, quando se acredita e luta pelo que se quer. O empresário brasileiro vai estar em Portugal para partilhar o seu percurso de superação, durante o Congresso Internacional Plano Perfeito, a 29 e 30 de outubro, em Sintra, um evento cheio de histórias inspiradoras.

Marcelo Bianchini nasceu em Jundiaí, no Estado de São Paulo, teve uma infância conturbada e, aos sete anos, viu o pai, alcoólico e traficante, matar a mãe e suicidar-se de seguida. Apesar de não ter ficado sozinho e de contar com o apoio da família, na adolescência envolveu-se no mundo do crime, comandou um grupo criminoso e, durante um assalto, foi baleado e viveu uma experiência de quase morte. Contudo, só parou, quando aos 18 anos, em fuga de um assalto, entre troca de tiros com a polícia, capotou o carro e foi preso.

Durante os 10 anos na prisão, começou a praticar atividades físicas, leu muito e traçou metas e estratégias para a uma nova fase na sua vida que viria com a liberdade. Estava decidido a não fazer parte da elevada taxa de presos reincidentes no Brasil e a tornar-se numa pessoa melhor, capaz de gerar valor na vida dos outros e a ser fiel aos seus princípios.

O sucesso nos negócios

Quando saiu da prisão, em 2014, direcionou todo o seu conhecimento e resistência para o mundo dos negócios, tornando-se empresário, treinador comportamental, palestrante, escritor e mentor de empreendedores. No ano seguinte, fundou o seu primeiro negócio no setor dos transportes, com o qual atingiu um enorme êxito.

Em 2019, depois de vender a empresa de transportes, abriu o Instituto Bianchini, uma empresa na área do desenvolvimento humano, que oferece hipnoterapia, coaching, mentorias comportamentais e treinamentos de inteligência emocional, e uma segunda empresa dedicada com aulas online, mentorias para empreendedores, palestras e eventos.

Este ano, criou o Congresso Internacional Plano Perfeito, que junta à sua própria história de superação a outros exemplos inspiradores. A primeira edição realizou-se em Orlando, nos EUA, em junho passado, e contou com mais de 600 participantes, de forma presencial e online. A ideia deste congresso nasceu de um desejo do empresário em tornar-se palestrante internacional e divulgar a sua mensagem fora das fronteiras do Brasil e, principalmente, profissionalizar e tornar outros palestrantes em autoridades nas suas especialidades.

Marcelo Bianchini é ainda coautor de três livros e lançou, em setembro último, a sua primeira obra individual, “Coragem Inabalável”, através da Editora Gente, a maior editora de best-sellers no Brasil.

O II Congresso Internacional Plano Perfeito em Portugal

A segunda edição do Congresso Internacional Plano Perfeito tem lugar nos dias 29 e 30 de outubro, no Pestana Sintra Golf & Resort, na Quinta da Beloura, em Sintra. Abrange questões relacionadas com desenvolvimento humano, negócios e empreendedorismo e dirige-se a empreendedores, gestores, empresários e palestrantes.

Do programa de palestras com especialistas nacionais e estrangeiros constam temas diversos como networking, marketing digital, inteligência emocional, autoridade e estratégias para gerar resultados positivos, aumentar a produtividade, criar empresas no exterior e internacionalizar marcas. No total, são 24 horas de palestras, 12 horas em cada um dos dias.

Esta edição em Portugal pode ser acompanhada em qualquer parte do mundo, através de transmissão online. No site do evento https://congressoplanoperfeito.com/Portugal, é possível obter mais informações e inscrever-se para participar no local ou à distância.

