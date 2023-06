Be Proud Be You é a mensagem central da iniciativa lançada pela VIA Outlets - empresa dentendora de diversos outlets premium espalhados por nove países europeus - a propósito do Mês Pride que todos os anos se assinala durante o mês de junho.

Com o objetivo de mostrar o seu apoio à comunidade LGBTQIA+ e não deixar passar esta data em branco, a empresa decidiu organizar uma exposição internacional que reunísse artistas locais oriundos de diferentes países. O objetivo é enalteccer o seu trabalho, visão artística e uma forma de celebrar a diferença.

Todos visitantes do Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlet vão poder uma exposição onde encontrarão uma edição limitada de tote bags com ilustrações exclusivas criadas exclusivamente por nove artistas europeus. Cada uma delas representa o que é que a palavra Pride - Orgulho - significa para si.

O português Júlio Dolbeth é um dos 11 nomes a integrar esta exposição que está patente até 7 de julho em dois espaços em território nacional. “Os olhos na ilustração transmitem força, resiliência e desafio diante da adversidade. São uma representação visual do que é fazer parte da comunidade LGBT: é algo a ser celebrado e abraçado, não escondido. A cor e a diversidade de cores inspiram a olhar para um mundo que é multicor e não a preto e branco”, referiu o artista em comunicado.

Para além de Portugal, cada uma das totes bags vão estar em exposição nos Países Baixos, Alemanha, República Checa, Noruega, Polónia, Espanha, Suécia e Suíça e podem ser adquiridas no local pelos visitantes. "Temos uma responsabilidade concreta perante todos os colaboradores, marcas parceiras, visitantes e comunidades locais nas quais nos inserimos, que passa pela criação de um ambiente inclusivo e que celebre a diversidade", disse Catarina Tomaz, diretora de Marketing da VIA Outlets em Portugal.

Todos os lucros revertem para a ILGA-Europa, a principal organização sem fins lucrativos que trabalha com e para uw , em 54 países na Europa e Ásia Central.