Bastante agravado pela pandemia, o abandono animal é, atualmente, uma situação problemática em Portugal. Só em 2021, estima-se que mais de 43 mil animais foram abandonados, o que representa um aumento de 30% face ao ano anterior.

Solidário com a luta ao abandono animal, o Arena Shopping, em Torres Vedras, associou-se ao projeto fotográfico “Be My Friend”, fundado por João Azevedo e que tem o objetivo incentivar a uma adoção responsável. Neste contexto, nasceu a exposição “Adota-me”, mostra que retrata cerca de 30 cães, de todas as idades, que permanecem em instituições sem fins lucrativos da zona Oeste. Animais desejosos de se juntarem a famílias carinhosas e amigas. A exposição decorre entre 22 de outubro e 6 de novembro, no piso 1, entre as 10h00 e as 23h00.

Cada fotografia da exposição vem acompanhada de uma breve descrição do animal, bem como idade e porte, e a localização da associação onde se encontra: APA - Associação de Proteção aos Animais (Torres Vedras), Amigo Fiel (Bombarral), Projecto JAVA (Lourinhã) e Patinhas de Rua (Rio Maior).

Através de um QRCODE, os visitantes podem aceder à ficha do animal no site do projeto Be My Friend e entrar em contacto com a respetiva associação. Durante o decorrer da exposição será possível fazer a doação de rações, havendo uma caixa reservada para esse efeito.