“Finalmente férias” é uma das expressões que melhor nos sabe pronunciar ao longo do ano, em particular quando é chegado o verão. Com as férias, a promessa de um sem-fim de possibilidades de evasão: o tão desejado “descanso dos guerreiros” como se usa dizer, após um ano de trabalho e estudo.

O cenário idílico, feito de praia, de mar, de campo e de dias de descanso, faz-se, em muitas situações, à boleia de uma viagem de automóvel. Antes de fazermos as malas, de agarrarmos no guarda-sol e em todos os apetrechos que nos vão garantir os dias de lazer tão desejados, há que precaver uma viagem sem atribulações no que toca à condução. O mesmo é dizer, cuidar de fazer um check-up ao automóvel e, neste particular, ter especial cuidado ao estado dos pneus. Viajar sim, mas em segurança. Como sabemos, os únicos elementos do carro em contacto com a estrada são os pneus.

Até 26 de agosto, a troca de pneus ligeiros da Continental, nomeadamente nas jantes de 17” ou superiores (ver caixa) apresenta a garantia de apetecíveis descontos. A ação promocional oferece até 80 euros em vouchers que revertem em compras de artigos desportivos de uma reconhecida marca. A oportunidade de nos fazermos à conquista do asfalto com a garantia de uns pneus que nos garantem segurança máxima e, em simultâneo, o de renovarmos uma parte do guarda-roupa para as férias que se aproximam.

Pela compra de: 2 pneus jante 17’’ = 1x voucher 10 euros 4 pneus jante 17’’ = 2x voucher 10 euros 2 pneus jante 18’’ = 1x voucher 30 euros 4 pneus jante 18’’ = 2x voucher 30 euros 2 pneus jante 19’’ ou sup. = 1x voucher 40 euros 4 pneus jante 19’’ ou sup. = 2x voucher 40 euros

A ação promocional, válida nos agentes Continental autorizados (pode consultar aqui a lista), é de fácil participação, com o aderente, após a compra e depois de um registo no site da marca, a receber o voucher no seu e-mail.

De resto, há que fruir de uma condução proporcionada por pneus novos, sabendo que estes, mais do que apenas borracha preta e redonda, são promotores de possibilidades infinitas, tantas quantas a nossa vontade de descobrir e explorar.

Para que possa olhar com novos e interessados olhos para a maravilha da tecnologia que é um pneu, saiba que é fruto de milhares de horas de investigação, produção e testagem, em ambiente real, as estradas. Saiba também que o limite legal de profundidade do piso do pneu é de 1,6 mm e que um pneu em mau estado pode significar distâncias de travagem mais curtas.

Cuide, ainda, de verificar regularmente e pressão do pneu, sabendo que esta varia de acordo com o pneu e as caraterísticas do veículo, devendo ser usadas as pressões recomendadas pelos fabricantes, que normalmente diferem do eixo frontal para o eixo traseiro.

Posto isto, tire o melhor partido das suas férias, salvaguardando-as seguras antes de iniciar a viagem.