O mês de julho promete ser épico. O motivo para tal tem um nome, chama-se Prime Day e traduz-se numa ‘festa’ anual para todos os membros Prime da Amazon. Dois dias, a 11 e 12 de julho, de ofertas imperdíveis, com a oportunidade de adquirirmos, a um preço excelente, aquilo que tanto desejamos. As promoções estendem-se a todas as categorias, desde tecnologia, eletrónica, brinquedos, produtos para a casa, entre muitas outras. Isto, numa seleção de marcas reconhecidas como a Samsung, Cecotec, Xiaomi, Dodot, Garmin, Sony, Lenovo, Vans, Philips e muito mais, entre marcas de topo, pequenas empresas, produtos artesanais e mesmo marcas emergentes.

O mesmo é dizer, dois dias especiais que contam, ainda, com alguns extras apetecíveis que nos proporcionam a melhor experiência de compra. A cada 30 minutos, durante períodos selecionados do evento, vão ser lançadas novas ofertas. Este 2023, a iniciativa conta com mais ofertas face ao ano transato.

Aderir ao Amazon Prime: Um mundo de vantagens



Um mundo com milhares de referências com grandes descontos que está ao alcance de todos nós. Basta para isso que nos tornemos clientes prime para passarmos imediatamente a beneficiar de inúmeras vantagens. Numa época em que procuramos a conveniência, a rapidez, a disponibilidade e a facilidade nas nossas compras, é bom sabermos que a Amazon providencia, em todas as ocasiões, uma entrega rápida e sem complicações. Ou seja, entre outros benefícios, quem é cliente Prime tem acesso a entregas rápidas até dois dias e a cobrir milhares de produtos.

Vantagens que também se traduzem em horas de diversão e lazer. Os clientes Prime também podem beneficiar de um vasto catálogo de filmes e séries premiados com o Prime Video, armazenamento ilimitado de fotos com o Amazon Photos, conteúdo gratuito para jogos com Prime Gaming e muito mais.

créditos: Freepik

Descontos Amazon na aquisição de dezenas de aspiradores

Como vimos, o mundo de ofertas Prime Day é tão amplo quanto aquilo que possamos desejar. Para nos ajudar na seleção de um dos indispensáveis das lides domésticas, a Amazon apresenta-nos uma seleção de aspiradores. É caso para dizermos que aspiradores há muitos, o que nos traz uma vantagem, a de escolhermos o modelo certo de acordo com os nossos objetivos e disponibilidade financeira.

Quem procura aspiradores multifunções quererá espreitar as vantagens desde aonus A9, aspirador sem cabos ou destes outros Vistefly V15 MAX, Vistefly V15 e Taurus HS-2900 - Aspirador de vassoura, de mão, vertical.

E porque na vida não procuramos embaraços, há que olhar para um equipamento especializado em emaranhados, este aspirador sem cabo.

Já quem aprecia o silêncio e comodidade proporcionados por robôs de aspiração (e também de lavagem de chão), pode antecipar a sua compra na Amazon, com este robô aspirador Lefant M210 e este outro também da marca Lefant e um outro, inteligente, com ligação wi-fi, este iRobot Roomba i7156 ou mesmo este robô aspirador Dreame D10 Plus Robot aspirador e esfregona de chão e o Vactidy Robot aspirador de pó, T8. Se há áreas que nos maravilham neste século XXI, a tecnologia é uma delas. A prová-lo, está o Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra – Robot, equipado com um sistema a laser.

Por seu turno, se o objetivo for contar com um aspirador portátil, que não deixe escapar migalha (por exemplo no carro), há que olhar com bons olhos para este Rikin de mão 8500 PA.

Anteveja, agora, um outro cenário, o de um equipamento que aspira pelos de animais domésticos sem empecilhos e transtornos. Há que considerar este iRobot Roomba i7+ e este iRobot aspirador Roomba i1152 - Wi-Fi.

Saiba, ainda, que encontra aspiradores com sistema ciclónico. E não, não se trata de meteorologia, antes de eficiência na limpeza, como é o caso do serviço que nos é prestado com este Rowenta Swift Power RO2981 Total Care e com este Hoover H FREE 100 HF122RH, aspirador de pó sem cabo, sistema ciclónico, escova para pisos duros.