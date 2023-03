A utilização de IA para a criação de imagens tem sido um dos temas mais recorrentes da atualidade.

Em certos casos são imagens tão bem conseguidas, que nos levam a acreditar que estamos a olhar para uma verdadeira fotografia.

Basta pensar no mais recente exemplo da imagem do Papa Francisco vestido com um casaco puffer branco. Que se acuse quem não acreditou à primeira vista que aquela imagem era real.

As possibilidades são imensas e foi com base nessa premissa que o internauta que se auto-intitula como Stelfie Time Traveler (Stelfie Viajante no Tempo) decidiu experimentar 'viajar' até ao passado recorrendo à IA.

Utilizando esta tecnologia, Stelfie coloca-se em cenários históricos como o Período Jurássico ou a Era Viking ou fazendo-se acompanhar por personalidades bem conhecidas como Picasso, Einstein, Napoleão Bonaparte ou Beethoven.

O resultado tem tanto de surpreendente como de divertido, por isso abra a fotogaleria abaixo e divirta-se com as hilariantes 'Selfies' de StelfieTT.