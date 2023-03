O quadro 'Mona Lisa', pintado por Leonardo da Vinci, é uma das obras de arte mais conhecidas e apreciadas do mundo.

Esta obra-prima do artista italiano pode ser vista no Museu do Louvre, em Paris, mas mesmo quem nunca o viu ao vivo conhece, de certeza, o quadro com o sorriso mais enigmático de sempre.

Terá sido, por isso, um grande arrojo pensar sequer em recriar diferentes versões deste quadro através de inteligência artificial?

Foi o desafio lançado por um utilizador do Reddit e as 'novas' versões da Mona Lisa não tardaram a chegar.

Os resultados são fascinantes e levam-nos de universos surrealistas a versões quotidianas ou mais 'pop' da famosa obra.

Que pensaria Leonardo da Vinci destas versões? Não sabemos, por isso veja e decida por si.