A vida faz-se da sucessão de momentos cada um deles único. Muitos destes momentos escapam-se-nos, num piscar de olhos, sem que deles fique qualquer memória futura. Contudo, alguns, fixam-se para a posteridade e, de entre estes, resultam imagens icónicas. Atrás de cada um dos ícones captados para o álbum das obras-primas está um olhar criativo, atento, e, com ele, um dispositivo que permite conseguir estas imagens. Que o diga o internacionalmente premiado fotógrafo norte-americano Steve McCurry. Ao longo de mais de cinco décadas de fotografia em todos os continentes, o fotógrafo nascido em 1950, oferece-nos imagens icónicas. Todos, em alguma ocasião, descansámos os olhos sobre uma fotografia de McCurry. Quem não conhece os olhos verdes da menina de 12 anos, órfã afegã, que em 1985 fez capa da prestigiada revista National Geographic? Atrás da objetiva esteve o olhar de Steve McCurry. A imagem tornou-se um símbolo internacional dos refugiados.

Recentemente, Steve McCurry, o primeiro fotógrafo a ser galardoado com o Prémio Leica Hall of Fame, e embaixador da Leica, não escondeu a sua admiração face a um lançamento que agitou o universo dos smartphones. "Estou verdadeiramente impressionado com a Xiaomi 13 Series – é uma verdadeira mudança no setor", afirmou McCurry frente à mais recente linha de smartphones topo de gama da Xiaomi, numa colaboração aprofundada com o gigante alemão da ótica e da fotografia, a Leica. Todos os aspetos do sistema de câmaras do Xiaomi 13 e do Xiaomi 13 Pro, desde o hardware e qualidade de imagem ao design UI/UX, foram criados em colaboração com Leica, num processo de co-engenharia.

Na prática, estamos perante uma série de capacidades computacionais e de software avançadas que completam uma experiência Leica autêntica. Uma experiência que aqui sintetizamos em cinco pontos:

1. Imagens soberbas mesmo nos mais ínfimos detalhes

Ambos os smartphones, o Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro, estão equipados com uma configuração de câmara tripla com lentes óticas Leica, o que permite escolher a lente com a qual se pretende trabalhar. No caso do Xiaomi 13 Pro, o sistema de câmara Leica (Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH) cobre distâncias focais de 14mm a 75mm. É composto por uma câmara principal grande angular, uma câmara telefoto flutuante, bem como uma câmara ultra grande angular.

O sensor IMX989, o maior sensor alguma vez incorporado num smartphone, conta com elevado alcance dinâmico, capacidades de captura de luz soberbas e respostas rápidas. Para o utilizador fica a garantia de imagens com contraste distinto nas cores e texturas, capazes de revelar detalhes ínfimos.

Sublinhe-se que a nova lente teleobjetiva de 75mm do smartphone utiliza um design de lente flutuante para alcançar um alcance focal de 10cm até ao infinito. O mesmo é dizer, um alcance perfeito para enquadrar retratos deslumbrantes e conseguir as belas imagens mesmo em planos mais apertados.

Entretanto, o Xiaomi 13 tem um alcance de zoom ótico de 0,6x a 3,2x, e também dispõe de uma lente teleobjetiva de 75mm.

Xiaomi 13 Pro Black. créditos: Xiaomi

2. Dois estilos fotográficos distintos

Os utilizadores podem também selecionar dois estilos fotográficos distintos, o Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look que oferecem inúmeras possibilidades estéticas com as imagens, assim como a disponibilização de mais características divertidas que incluem Leica Filters, marca de água Leica e o som do obturador clássico Leica.

Nos novos Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, não só as suas velocidades de captura de fotos foram melhoradas, mas também permitem que os dispositivos focalizem automaticamente certos temas em movimento com o Xiaomi ProFocus, elevando ainda mais a experiência geral da câmara.

Oferecendo uma grande otimização de imagem, ambos os smartphones permitem o ajuste manual dos parâmetros de disparo no modo pro. No caso do Xiaomi 13 Pro, o equipamento suporta câmara RAW DNG de 10-Bit e perfis de cor criados pela Adobe, deixando aos profissionais um grande espaço de manobra de pós-produção no Adobe Photoshop e Adobe Lightroom.

Os videógrafos profissionais também vão encontrar no Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro excelentes argumentos de filmagem. Ambos os dispositivos permitem aos utilizadores "Create in Dolby Vision®" com cores vivas, relações de contraste nítidas e detalhes ricos.

Xiaomi 13 Green créditos: Xiaomi

3. Velocidade deslumbrante

O Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro são alimentados pela plataforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, com processamento gráfico melhorado e melhoria da eficiência energética. Este desempenho poderoso garante facilidade e velocidade, numa grande variedade de tarefas como fotografia computacional, IA em tempo real e jogos. Em simultâneo, prolonga o tempo de vida diário da bateria. A autonomia do Xiaomi 13 durará facilmente durante todo o dia. Também suporta carregamento turbo com fios de 67W e carregamento turbo sem fios de 50W. Entretanto, o Xiaomi 13 Pro ostenta uma bateria ainda maior, capaz de carregar a 100% em 19 minutos.

4. Um design minimalista

Tanto o Xiaomi 13 como o Xiaomi 13 Pro apresentam uma nova linguagem de design minimalista, com o Xiaomi 13 a adotar um design elegante de ecrã plano com arestas planas e um design curvo 2.5D na parte traseira. O Xiaomi 13 apresenta uma incrível relação ecrã/corpo de 93,3% com um grande ecrã de 6,36 polegadas.

O Xiaomi 13 Pro, por outro lado, apresenta um corpo cerâmico curvo em 3D para um aspeto uniforme que transita suavemente para o sistema de câmara. Disponível em duas cores (Ceramic Black e Ceramic White). O ecrã de 6,73 polegadas é uma verdadeira maravilha no que toca à luminosidade, bem como na exibição de cores precisas.

Ambos os dispositivos oferecem IP68 de resistência ao pó e à água.

O Xiaomi 13 Pro apresenta-se em duas cores: Ceramic Black e Ceramic White, com as seguintes duas versões: 12GB+256GB – PVPR: 1399,99 € O Xiaomi 13 apresenta-se em três cores: Black, White e Flora Green, com as seguintes duas versões: 8GB+256GB – PVPR: 999,99 €

5. Serviços Premium

O Xiaomi 13 Pro e o Xiaomi 13 oferecem três gerações de atualizações do sistema Android, juntamente com cinco anos de atualizações de patches de segurança. Os utilizadores dos dois dispositivos também têm direito a experimentar até seis meses de forma gratuita o armazenamento em Google One Cloud de até 2TB, o que traz espaço de armazenamento alargado para memórias tiradas com o sistema de câmara pro, bem como o acesso até seis meses de YouTube Premium, com acesso sem publicidade ao YouTube e YouTube Music App, nas mesmas condições. Além disso, graças ao suporte da chave digital para carro do Android, o Xiaomi 13 Pro e o Xiaomi 13 permitem aos utilizadores partilhar as chaves digitais do seu veículo com quem entenderem para destrancar, trancar e ligar os seus veículos.

Além disso, tanto os utilizadores do Xiaomi 13 Pro como do Xiaomi 13 vão receber uma reparação fora de garantia sem custos de mão-de-obra nos primeiros 12 meses após a compra. A Xiaomi oferece agora o Serviço de Garantia Internacional em mais de 40 mercados em todo o mundo.