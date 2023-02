A domótica chegou à casa dos consumidores portugueses. Assim aponta um estudo da IDC indica. De acordo com a consultora, o número de dispositivos inteligentes adquiridos em 2021 cresceu 11,7% face ao ano anterior e espera-se que mantenha um crescimento acentuado até 2023.

Segundo a Selectra, especialista em energia, há vários tipos de dispositivos inteligentes no mercado e para todo o tipo de carteiras, sendo que cada um deles tem uma vantagem em comum: a da poupança.

Quais as vantagens da domótica?

Como referido anteriormente, a poupança é a grande vantagem das alternativas inteligentes e esta é obtida não só a nível energético, como consequentemente a nível monetário. Isto é, ao permitir fazer um controlo mais apertado do consumo de cada aparelho, a domótica evita o desperdício de energia ou água que, por sua vez, trazem repercussões às suas faturas.

Para além disso, estes aparelhos garantem mais segurança à casa, já que permitem vigiá-la à distância e agir em caso de que aconteça algo errado, e claro, um maior conforto, dado que pode controlar tudo através do seu sofá.

Aparelhos para uma casa inteligente

Luzes inteligentes

Se antigamente era estranho pensar em ter as luzes de casa conectadas ao nosso smartphone, hoje isso é uma realidade para inúmeros utilizadores que já se aperceberam as vantagens deste tipo de tecnologia. Isto porque, com a iluminação inteligente é possível, entre outras coisas, programar o horário exato em que quer as luzes estejam ligadas, o que o possibilita assim de controlar em tempo real o consumo diário de energia e, consequentemente, poupar bastante ao final do mês.

Termóstato

Outro aparelho bastante útil, principalmente agora durante o inverno, é o termóstato inteligente. Se a sua casa é tendencialmente fria e gostaria de encontrar um ambiente agradável na chegada a casa, fique a saber que com este dispositivo pode fazer essa gestão remotamente. Este aparelho permite-lhe não só regular a temperatura através do telemóvel ou tablet, como também de fazer gestão do aquecimento dependendo se alguém está ou não em casa., sendo que para isso basta conectá-lo a sensores de movimento.

Tomadas inteligentes

Dispositivos em standby? Nunca mais. Com a ajuda das tomadas inteligentes pode estabelecer limites para o consumo de energia, definindo um horário de funcionamento, de modo a evitar que o carregador do telemóvel ou a box da televisão, fiquem a desperdiçar energia durante horas.

Controlo de persianas

Nada melhor do que um sol radiante para acordar de manhã e para isso pode sempre contar com a função de controlo das persianas que inclui um temporizador para programar a hora de abertura e fecho dos estores, e ainda um controlo por voz e grupo, sendo que este último modo permite controlar 20 persianas em simultâneo.

Sensor de inundação e congelação

Quem já teve problemas de inundações ou congelamentos de canos, sabe o quão aborrecido isso pode ser e as consequências que isso acarreta. No entanto, hoje em dia já existem uns sensores inteligentes no mercado que, após instalados, enviam uma notificação em tempo real para o telemóvel caso o sensor detete uma fuga de água, de modo que esta possa ser resolvida a tempo.

Detetores de fumo

Um aparelho clássico, mas agora com um toque moderno. Grandes auxiliados na prevenção de incêndios, os detetores de fumo são agora capazes de localizar a direção que o fogo está a tomar e avisam os proprietários por telemóvel. Para além disso, se forem configurados juntamente com outros dispositivos, conseguem ligar a iluminação do espaço, para que todas as pessoas possam sair em segurança.

Sensor de rega inteligente

Manter um jardim bonito não tem de ser sinónimo de faturas de água elevadas. Para ter a certeza que rega as plantas apenas com a quantidade de água que necessitam e não peca pela abundância, adquira um sensor de rega inteligente, uma vez que este apenas dá o sinal para os aspersores ligarem quando o solo não se encontrar hidratado. Caso contrário, e se o solo ainda estiver húmido, a rega será suspensa e poupará bastante dinheiro ao final do mês.

Eletrodomésticos

Por fim, aproveite as versões mais eficientes e atualizadas dos eletrodomésticos. Já é possível encontrar no mercado várias opções de aparelhos inteligentes, como é o caso dos frigoríficos que fazem o controlo do stock de alimentos no sentido de evitar o desperdício alimentar, e das máquinas de lavar que lhe conseguem indicar a quantidade certa de detergente que é necessário tendo em conta o volume de peças. Por isso, aproveite-se destas alternativas e comece a poupar de imediato!