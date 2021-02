Uma arte que o fotógrafo chinês Liu Tao desenvolveu com mestria e que lhe tem vindo a dar notoriedade ao longo dos últimos anos.

Através da sua lente, este fotógrafo capta momentos caricatos e divertidos que, à primeira vista, nos passariam despercebidos.

Autodidata e apaixonado por cenários quotidianos, é nas ruas do seu país onde passa a maior parte do seu dia, à espera do momento certo para disparar o flash.

Foi em 2014 que Liu Tao começou a dar nas vistas com as suas fotografias e, desde aí, nunca mais parou de nos animar com imagens incríveis de coincidências, capazes de nos fazer rir à gargalhada ou de nos deixar completamente baralhados.

Abra a fotogaleria acima e veja algumas das melhores imagens deste fotógrafo.

Se gostou do trabalho de Liu Tao, pode acompanhá-lo através do Flickr.