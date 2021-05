Para evitar a propagação da pandemia COVID-19 em 2020, países do mundo inteiro tomaram uma série de medidas restritivas, que afetaram negativamente o comércio internacional de bens - e o comércio de roupas não foi exceção.

Como resultado, as importações de vestuário para os Estados-Membros da UE diminuíram 14% em valor em 2020 em comparação com 2019, apesar da tendência de aumento na última década (aumento de 24% desde 2010).

Enquanto a UE importou roupas no valor de € 69 mil milhões em 2020 de Estados não membros da UE, as exportações da UE de roupas para países fora da UE valeram € 30 mil milhões em 2020. Em comparação com 2019, as exportações registaram uma queda de 14% em valor, após um aumento constante na última década (aumento de 64% em comparação com 2010).

China: principal origem das roupas importadas

As importações de roupas de países não pertencentes à UE vieram principalmente da China (30% do total de roupas extra-UE), Bangladesh (18%) e Turquia (12%), seguido por Reino Unido (6%), Índia e Vietname (cada um com 4%) e Camboja (4%).

Alemanha, o maior importador de roupa

Em 2020, quase 17 mil milhões de euros em roupas foram importadas pela Alemanha de Estados não membros da UE (25% do total das importações extra-UE de roupas, por valor). O que torna a Alemanha no maior importador da UE de roupas de países não pertencentes à UE, à frente da Espanha e da França.

Itália, maior exportador de roupa

Entre os Estados-Membros da UE, a Itália exportou roupa no valor de € 10 mil milhões para países terceiros em 2020, tornando a Itália no maior exportador extra-UE de roupa, à frente da Alemanha, Espanha e França.

Fonte: Eurostat