Costuma comprar online? Esclareça as suas dúvidas neste webinar

"O consumidor num mundo digital" é o tema de arranque da segunda edição do ‘Conversas sem Preço’. O webinar vai contar com a participação de Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa, que irá falar sobre esta plataforma e sobre os principais desafios para os direitos dos consumidores.

A realizar a 6 de janeiro, poderá acompanhar a conversa em direto através do Facebook do Doutor Finanças pelas 21:30 e tirar algumas das suas dúvidas.

créditos: Doutor Finanças

Esta iniciativa, criada pela empresa especializada em finanças pessoais e familiares Doutor Finanças, tem como objetivo falar com convidados de diversas áreas de especialidade para que partilhem os seus conhecimentos sobre diversos temas da atualidade, bem como a importância da literacia financeira nas suas vidas, negócios e empresas.

Conversas sem Preço O que é? Um espaço de entrevista criado pelo Doutor Finanças focado em finanças pessoais, poupança, negócios, banca, intermediários de crédito, liderança, etc. Onde? Em direto no Facebook do Doutor Finanças e com transmissão simultânea no canal de Youtube Quando? Quinzenalmente pelas 21:30 Com quem? Conta com a participação de um especialista do Doutor Finanças e um convidado ligado à área financeira

Durante o mês de janeiro vai decorrer a segunda conversa focada no tema da Sustentabilidade e que contará com a participação de Eunice Maia, criadora da loja Maria Granel. O live terá lugar no dia 20 de janeiro, pelas 21h30.

Consulte os episódios anteriores aqui.