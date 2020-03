Becca Saladin, uma designer gráfica formada em história e em antropologia, fascinada por arqueologia desde criança, decidiu, há um ano, criar Royalty Now, uma conta de Instagram que pretende mostrar como seriam, nos dias de hoje, algumas das personalidades históricas que mais admira. "Este projeto começou como uma tentativa de imaginar a minha figura histórica favorita, a Ana Bolena, como uma mulher moderna", explicou publicamente em entrevista.

Para isso, apenas com recurso a programas de manipulação digital de imagens, maquilhou e vestiu com roupas atuais aquela que foi a segunda mulher do rei inglês Henrique VIII. "Parecia uma pessoa muito mais próxima depois desta intervenção", desabafa Becca Saladin. "Depois disso, passei a fazer o mesmo com outras das minhas figuras históricas favoritas. Comecei a transformá-las em pessoas atuais, que poderíamos encontrar na rua um destes dias", refere.

"Criei esta conta no Instagram para satisfazer a minha própria curiosidade sobre como seriam os membros do passado se estivessem à minha frente mas, também, como uma forma de compartilhar este meu trabalho com outros amantes de história", desabafa a designer gráfica. Embora possam parecer simples ao primeiro olhar, estas transformações implicam muitas horas de trabalho e de investigação prévia, como pode comprovar nos exemplos que se seguem.

Na hora de os iniciar, Becca Saladin foca-se, principalmente, nos olhos, na pele e no cabelo da figura e, por muito que investigue, nem sempre consegue toda a informação que gostaria. "A Cleópatra, por exemplo, foi uma das personagens mais solicitadas [pelos que a seguem nas redes sociais], mas foi muito difícil de chegar a um resultado satisfatório, pois existem poucos dados sobre a sua aparência física", lamenta. Nesses casos, a artista opta pela liberdade criativa.

"Resisti a recriá-la durante algum tempo", assume a designer gráfica, que se inspirou num dos (poucos) bustos que ainda existem daquela que foi uma das governantes mais famosas do Egito. "Escolhi este porque muitas das descrições dela falam no nariz grande, nos lábios carnudos e no queixo pequeno, mas é difícil saber qual era o tom da pele e a cor do cabelo", lamenta Becca Saladin, que também recriou Madame du Barry, Abraham Lincoln, Luís XV e Henrique VIII.