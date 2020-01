Estudou design de interiores mas, no fundo, é a ilustração que a faz feliz. Nascida na Ucrânia, Helen Morgun, uma artista digital residente em Kiev, que só no Instagram soma quase 60.000 seguidores, tem desenvolvido, ao longo dos últimos meses, um projeto criativo que transforma celebridades do mundo artístico em conhecidas princesas da Disney. Nessa mutação, não joga apenas com a semelhança entre as características físicas da celebridade e da figura animada.

Procura incorporar, também, nas suas criações, alguns traços de personalidade conhecidos dos famosos, materializando-os na personagem que lhes atribui. Emma Stone como Merida, a princesa de "Brave-Indomável", Selena Gomez como Vaiana e Billie Eilish como Kida, heroína do filme "Atlântida, o continente perdido" são, a par de Lady Gaga como a Úrsula da história que narra as aventuras da pequena sereia, algumas das eleitas da ucraniana Helen Morgun.

Nas redes sociais, onde dá a conhecer outros dos trabalhos que desenvolve, Helen Morgun tem recebido (praticamente) só elogios. "Eu adoro todos os trabalhos que faz", assume Skyra, uma ilustradora autodidata que gosta de desenhar a carvão. "A sua arte é uma inspiração", considera também Nellie, uma artista digital. Ainda assim, também há quem lhe aponte o dedo, como é o caso de Hano Daisy, outro dos seguidores. "A Salma Hayek parece um transgénero", critica.