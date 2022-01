Embora não seja já uma novidade ou tendência, os últimos tempos tornaram-nos mais conscientes em relação ao potencial do digital para facilitar o nosso dia a dia.

Agora que a época festiva terminou, dando lugar ao novo ano, porque não aproveitar para desenvolver as suas competências digitais e adotar práticas que lhe permitam usufruir do melhor do seu dinheiro e do que a tecnologia tem para lhe oferecer?

Além de ficar a par das novas tendências num mundo cada vez mais conectado, ser mais digital contribuirá também para um estilo de vida mais sustentável.

Quer saber como? O UNIBANCO apresenta-lhe um conjunto de recomendações que poderá adotar.

1. Torne a sua casa mais inteligente

Todos os dias surgem novos gadgets que ajudam a tornar as nossas casas mais automatizadas, seguras, confortáveis e limpas, com o máximo de conveniência. Por vezes até poupando dinheiro.

Ligar as luzes ou o aquecimento, tirar um café, abrir a porta e colocar música a tocar em todas as divisões da casa são agora tarefas que podem acontecer de forma automática, mediante certas condições, ou através de controlo remoto.

Para estas funções, poderá recorrer a assistentes virtuais e outros gadgets, tais como robôs aspiradores, sistemas de luzes inteligentes, ou até mesmo uma campainha inteligente.

2. Opte por fazer a sua gestão financeira digitalmente

Com os avanços tecnológicos e todas as possibilidades que estes trazem, hoje é possível gerir o seu dinheiro em qualquer altura e em qualquer lugar, através de uma app de gestão financeira, que possibilita gerir contas, cartões e créditos, efetuar pagamentos de serviços, compras, telecomunicações e ao Estado, fazer transferências e consultar os saldos e movimentos, assim como o limite de crédito associado a cada cartão.

Este tipo de apps permite-lhe ainda analisar os gastos mensais e dividi-los por categoria (restauração, supermercados, viagens, etc.).

3. Tire proveito das apps

Há muito que os telemóveis deixaram de ser apenas um meio de contactar pessoas e passaram a substituir uma panóplia de dispositivos e objetos, através das suas funcionalidades e acesso a apps.

Hoje em dia, não há praticamente nenhuma questão do quotidiano que o recurso a uma aplicação não resolva, desde entregas ao domicílio, reservar um lugar de estacionamento, pedir boleia, ler notícias, gerir tarefas ou até mesmo aceder às suas informações de saúde – tudo isto no seu smartphone.

Explore as app stores e tire proveito das aplicações que podem tornar a sua vida mais simples.

4. Adira às faturas eletrónicas

As faturas eletrónicas dos serviços dos quais usufrui, tais como a água, gás ou a eletricidade, substituem as faturas emitidas em papel que recebe no correio. Além de serem documentos certificados e com validade legal, a adesão pode ser feita gratuitamente.

Desta forma, poderá consultar as contas por pagar de forma rápida e cómoda, evitando o uso de papel. A par disto, pode, em determinados serviços, considerar aderir ao débito direto, um método que, em alguns casos, permite até reduzir a mensalidade desses mesmos serviços.

5. Leia em formato digital

Uma boa dica para se tornar mais digital passa por apostar em alternativas aos livros físicos, tais como e-books ou audiobooks. Os audiobooks permitem-lhe ouvir a sua história de eleição, proporcionando-lhe uma experiência imersiva melhorada, através do som.

créditos: freepik

Mas se é das pessoas que ainda assim preferem ler, a internet dá-lhe acesso a milhões de obras e a oportunidade de usufruir da sua leitura em qualquer lugar e em qualquer dispositivo: no seu smartphone, tablet ou computador.

Além desta vantagem, estes formatos ficam normalmente mais em conta do que os livros físicos.

6. Use wearables

Certamente já ouviu falar de wearables, os dispositivos que usamos como acessório ou podemos vestir. Esta tendência tem vindo a tornar-se cada vez mais acessível ao público em geral, geralmente na forma de smartwatches e pulseiras eletrónicas, embora um wearable possa ser qualquer acessório com algum tipo de conectividade.

Estes dispositivos têm diversas funcionalidades e funcionam normalmente como complemento do seu smartphone, permitindo monitorizar o batimento cardíaco, o sono, o ritmo respiratório e sua saúde no geral e até mesmo fazer pagamentos nas lojas físicas bastando associar os seus cartões bancários aos dispositivos

7. Compre online

Esta é talvez a mais óbvia das dicas, mas é sempre bom recordar as vantagens de fazer compras online. A comodidade é sem dúvida uma das principais vantagens, uma vez que é possível comprar aquilo que pretende sem sair de casa.

É também possível pesquisar e comparar os produtos, e ter acesso às opiniões dos utilizadores, o que o ajudará certamente a tomar a melhor decisão. Além disso, existe normalmente uma grande variedade de formas de pagamento, permitindo-lhe escolher a opção que mais lhe convém.

Por fim, a segurança também entra para este leque de vantagens com as Instituições a solicitar a autenticação forte, sempre que os seus clientes realizam compras online com cartão.