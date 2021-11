A LOLA Normajean foi a agência responsável pela campanha para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, para celebrar o Outubro Rosa, que contou com a colaboração de Anna Westerlund para fazer uma coleção de seis canecas exclusivas.

A caneca, um objeto do nosso dia a dia, retrata um dos seis sintomas que a Liga destaca mais importantes para a prevenção do cancro da mama - ferida, nódulo ou caroço, inversão do mamilo, depressão na mama, corrimento mamilar e aumento de temperatura.

A agência criativa arriscou ao agarrar num ícone da cultura e da tradição portuguesa para o centro da mensagem da campanha, para sensibilizar as mulheres.

Assim, e com o desafio lançado a uma das mais conhecidas ceramistas do país para protagonizar o projeto, foi possível mostrar que a atenção é a arma mais eficaz contra o cancro, fazendo um paralelo com o trabalho desenvolvido por Anna Westerlund.

Em Portugal, anualmente são detetados cerca de 7.000 novos casos de cancro da mama, e 1.800 mulheres morrem com esta doença. O desenvolvimento desta campanha fez uma aposta clara na prevenção, para combater o facto de muitas mulheres desvalorizarem e desconhecerem os sinais e sintomas, bem como a apreensão quanto à realização de exames de prevenção e falta de tempo devido aos compromissos pessoais e profissionais.

"Gerar conversa sobre a prevenção do cancro de mama é fundamental para lutar contra a desinformação e a inércia que colocam milhares de mulheres em risco. Foi um prazer colaborar com a Anna Westerlund neste hack cultural à cerâmica tradicional Portuguesa para chamar a atenção sobre o tema.”, refere Leandro Alvarez, Chief Creative Officer, LOLA Normajean.