Ficção

A Viagem Maravilhosa de Nils Holgersson

“Era uma vez um rapaz de cerca de catorze anos, alto, desengonçado, de cabelos amarelos como espigas. Não se pode dizer que fosse grande coisa. As suas ocupações favoritas eram comer, beber e pregar partidas sempre que possível”. É assim, num tom de terna travessura, que principia um dos tesouros da literatura universal. Esta é A Viagem Maravilhosa de Nils Holgersson através da Suécia, obra-prima da imaginação de Selma Lagerlöf, primeira mulher da História galardoada com o Prémio Nobel da Literatura, que encanta gerações de leitores desde a sua primeira publicação, em 1908.

Hino à amizade e à coragem e comovente reverência pelo mundo natural e pela sua preservação, A Viagem Maravilhosa de Nils Holgersson através da Suécia narra as aventuras do jovem Nils que, transformado em gnomo por força do seu condenável comportamento com os animais, se vê de súbito às costas de um ganso.

Mas o Nils que se descobre entre as penas de Mårten não será o mesmo quando esta maravilhosa viagem terminar.

A Viagem Maravilhosa de Nils Holgersson (Temas e Debates), de Selma Lagerlöf, tem o preço de 18,85 euros.

Lisboa Noir – O Ano Louco de 1928

Como seria Portugal se D. Miguel tivesse vencido a guerra civil? Quando a guerra civil terminou em 1834 com a vitória de D. Miguel, o Pai da Nação instalou uma monarquia absolutista, exterminou os liberais e recuperou o Brasil para a coroa. Sucedeu-lhe D. Miguel II, o Unificador, responsável pela União Ibérica que anexou a coroa espanhola à portuguesa. Entretanto, Lisboa, capital desse novo império que se espalhava pelos cinco continentes, cresceu para se tornar na primeira megacidade do mundo. E a Guerra do Ultimato, que esmagou os ingleses no final do século XIX, obrigou-os a pagar pesadas compensações e tornou a União Ibérica na maior potência industrial e militar da Europa. Com D. Miguel III a acabar de subir ao trono, o futuro de Lisboa parece luminoso, mas uma metrópole tão grande esconde muitos segredos. E os mais perigosos têm a ver com a própria dinastia miguelista. Com dirigíveis nos céus, polícias corruptos nas ruas e um Sindicato do Crime a controlar o submundo, prepare-se para visitar uma Lisboa onde tudo pode acontecer.

Lisboa Noir – O Ano Louco de 1928 (Saída de Emergência), de Luís Corte Real, tem o preço de 17,7 euros.

O Novo Mundo da Inês - Mais tolerância, por favor!

A protagonista da coleção O Mundo da Inês cresceu e, com ela, também a série literária se transformou, agora na segunda temporada assinada por Sara de Almeida Leite. Além da nova imagem, no primeiro volume são abordados temas com especial relevância na atualidade como a homofobia, a xenofobia e a violência no namoro.

A nova temporada, O Novo Mundo da Inês, mantém-se fiel a todas as aventuras que a nossa protagonista e o seu grupo de amigos viveram nos 12 livros da primeira temporada da coleção. Continuamos a acompanhar o crescimento das personagens, mas agora com uma nova imagem gráfica, mais próxima dos gostos dos jovens leitores. Sara de Almeida Leite continua a dar a conhecer o dia a dia do colégio do Roseiral, que vai passar por algumas mudanças. Inês e os seus amigos veem-se a braços com questões delicadas associadas ao preconceito, relacionamentos tóxicos e falta de compreensão. Mas este grupo de jovens está determinado em melhorar o mundo que os rodeia e tudo fará para que haja mais tolerância.

O Novo Mundo da Inês - Mais tolerância, por favor! (Porto Editora), de Sara de Almeida Leite, tem o preço de 11,1 euros.

Na Terra como no Céu

Com o ambiente e humor de Fargo e Twin Peaks, e duas personagens femininas inesquecíveis, este thriller marca a estreia na literatura do jovem texano Rye Curtis.

Esta é uma história contada a dois tempos, com Cloris Waldrip e Debra Lewis como protagonistas. A primeira é uma mulher texana que, 20 anos antes – quando tinha já 72 de idade –, foi a única sobrevivente da queda de um pequeno avião nas montanhas de Bitterroot, no Montana. Enquanto lutava para se manter viva no meio de uma natureza inacessível e implacável, Cloris recebeu a ajuda de um homem que fugia de alguma coisa.

Numa segunda linha narrativa, a guarda-florestal Debra Lewis, uma mulher de 30 anos, solitária e alcoólica, acredita que Cloris terá sobrevivido ao acidente e insiste, contra tudo e contra todos, em procurá-la. A ela juntar-se-á o FBI – que procura o rasto de uma adolescente e do seu raptor – e um excêntrico profissional em busca com a sua filha de dezoito anos.

Na Terra como no Céu (Quetzal), de Rye Curtis, tem o preço de 19,9 euros.

A Criada

“Bem-vinda à família», diz Nina Winchester enquanto me cumprimenta com a sua mão elegante e bem cuidada. Sorrio educadamente e olho para o longo corredor de mármore. Este emprego caiu-me do céu. Talvez seja a minha última oportunidade para mudar de vida. E o melhor de tudo é que aqui ninguém sabe nada acerca do meu passado. Posso esconder-me e fingir ser aquilo que eu quiser. Infelizmente, não tardo a descobrir que os segredos dos Winchester são muito mais perigosos do que os meus…Todos os dias limpo a bela casa dos Winchester de cima a baixo, vou buscar a filha deles à escola e cozinho uma deliciosa refeição para toda a família antes de subir e comer sozinha no meu quarto minúsculo no sótão.

Tento ignorar a forma como Nina gera o caos só para me ver limpar. Como conta histórias inverosímeis sobre a filha. E como o seu marido, Andrew, parece cada dia mais destroçado. Quando o vejo, e àqueles belos olhos castanhos tão tristes, é difícil não me imaginar no lugar de Nina. Com o marido perfeito, a roupa chique, o carro de luxo. Um dia, experimentei um dos seus vestidos só para ver como me ficava. Mas ela percebeu... e foi aí que descobri porque é que a porta do meu quarto só trancava pelo lado de fora...

A Criada (Alma dos Livros), de Freida McFadden, tem o preço de 19,45 euros.

Não Ficção

Debaixo da Onda em Waimea

O novo romance de Paul Theroux chega com cheiro a maresia, salpica-nos com a espuma das ondas perfeitas do Havai e convida-nos a imergir no cenário luxuriante onde é ambientada a história de Debaixo da Onda em Waimea. Paul Theroux capta a glória e a nostalgia de um passado aventuroso, enquanto mostra que se deve aproveitar e cavalgar as ondas que a vida levanta. Retirado das competições, Joe Sharkey é o “Tubarão”, uma antiga lenda do surf que, durante décadas, viajou por todo o mundo em busca das melhores ondas. A sua existência permanece ligada à natureza: saboreia um presente despreocupado, passando os dias entre a casa sobranceira ao mar – um pequeno éden de fauna e flora – e as magníficas ondas do Pacífico. Uma noite, voltando a casa ao volante e ligeiramente embriaga- do, atropela e mata um homem. Sharkey começa por querer obliterar o acidente do seu pensamento, mas a negação do acontecimento traumático vai fazê-lo perder o rumo. A recuperação só começará quando, coagi- do pela namorada, assume o que aconteceu e começa a investigar o passado surpreendente da vítima. Retratando a gente do Havai e os seus costumes, Debaixo da Onda em Waimea é um tributo de Paul Theroux ao arquipélago onde escolheu viver.

Debaixo da Onda em Waimea (Quetzal), de Paul Theroux, tem o preço de 22,2 euros.

Failosofia — Um guia para aqueles dias em que tudo corre mal

A pensar especialmente nos adolescentes mais ansiosos, este livro desconstrói o conceito de erro. Na perspetiva da autora, Elizabeth Day, aquilo que é visto como algo negativo, que não devia ter acontecido e que provoca uma sensação de desconforto, talvez seja, acima de tudo, uma excelente oportunidade de aprendizagem. Então, a autora introduz os sete princípios do erro, desde a constatação de que ele existe e é inevitável, aos vários passos que podemos dar para aprender a viver com ele. A inspiração para o livro surgiu do seu podcast How to fail, que já tem mais de 40 milhões de downloads, no qual Elizabeth Day entrevista figuras públicas que falam dos seus próprios erros. No livro, dirigindo-se especialmente aos adolescentes, talvez os mais sensíveis ao efeito do erro e à perceção do outro sobre esse mesmo erro, Elizabeth Day explora o potencial que falhar tem no processo de crescimento. Uma ferramenta essencial para adolescentes, mas também para pais e educadores.

Failosofia — Um guia para aqueles dias em que tudo corre mal (Ideias de Ler), de Elizabeth Day, tem o preço de 15,5 euros.

Manual de Medicina Chinesa Integrativa

A medicina chinesa tem vindo a desenvolver-se continuamente desde há milhares de anos, é um dos sistemas de cura mais antigos de que há conhecimento e pode ser uma ferramenta terapêutica eficaz nos nossos dias.

A Medicina Chinesa Integrativa é uma parceria entre a medicina chinesa, tradicional e milenar, e os conhecimentos da medicina ocidental. Contudo, é difícil fazer a triagem entre tanta informação a que temos acesso: vemo-nos diante do verdadeiro e do falso, do bom e do mau, e temos sérias dificuldades em diferenciarmos uns dos outros. Com a Medicina Chinesa Integrativa torna-se possível fazer esta seleção e perceber aquilo que realmente funciona.

Este Manual de Medicina Chinesa Integrativa, de Misha Ruth Cohen, oferece ao leitor as ferramentas necessárias para que possa tomar as suas decisões, tornando-se no comandante da sua própria equipa curativa. Assim, o leitor terá consigo o que necessita para que possa recorrer às várias técnicas de cuidados pessoais que o ajudarão a dar o primeiro passo no caminho até à sua plenitude.