Acompanhantes que animam as festas de sexo das elites revelam os maiores fetiches dos clientes

As acompanhantes de luxo que animam as festas de sexo das elites organizadas pela prestigiada empresa britânica Killing Kitten, que pode ficar a conhecer na galeria de imagens que se segue, revelaram, respondendo anonimamente a um inquérito, os maiores fetiches dos clientes que as contratam. No topo da lista estão as práticas de bondage e sadomasoquismo, referidas por 16%. Em segundo lugar, surgem os que envolvem pés, mencionados por 5% das mulheres inquiridas.

Em terceiro lugar, ex aequo, com 4%, aparecem os comportamentos exibicionistas, o sexo em grupo, o uso de roupas e/ou acessórios em látex e a restrição de movimentos com recurso a algemas e/ou correntes. A utilização de cordas shibari, fabricadas com fibras naturais, muito usadas na Ásia para amarrar os parceiros, figura em quarto lugar, com 3,5%, a percentagem também registada pelo voyeurismo. Em quinta posição, surge a utilização de peças em cabedal.

No fim da lista das killing Kitten, surgem as ménages à trois. Os resultados do inquérito foram revelados no dia em que foram conhecidos os fetiches dos ingleses, apurados num estudo que analisou os comportamentos de uma amostra face aos anúncios Google Ads durante um ano. Em primeiro lugar, surge o uso de látex e de cabedal. Em segundo, as práticas de bondage e de sadomasoquismo e, em terceiro, o dogging, sexo casual com desconhecidos em locais públicos.

O sexo anal e o voyeurismo encerram a lista dos cinco fetiches mais populares. Em 2019, segundo o motor de busca Google, os mais pesquisados foram o bondage e o sadomasoquismo, o dogging, o sexo anal, as palmadas, o uso de látex e/ou de cabedal, os fetiches que metem pés, o sexo em grupo e o edging, a prática que leva homens e mulheres a travar o orgasmo para sentir um prazer sexual (ainda) maior. O sexo fora de casa e o voyeurismo completam esta lista.