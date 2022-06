Vinte e cinco pessoas foram tratadas com queimaduras no norte da Suíça depois de caminharem sobre brasas durante um exercício de formação de uma empresa sueca, avança o jornal local Tages-Anzeiger.

Treze das pessoas assistidas tiveram mesmo de ser transportadas para o hospital na sequência do incidente que ocorreu na noite de terça-feira, informa a BBC.

O grupo foi assistido por dezenas de profissionais de saúde que chegaram em 10 ambulâncias ao local do evento privado na tarde de ontem.

Segundo a polícia, o grupo de trabalhadores caminhou sobre um leito de carvão de vários metros de comprimento como parte de um exercício motivacional no âmbito de uma ação de formação privada.

As autoridades abriram uma investigação e recolheram provas e depoimentos no local, na península de Au, no sul da cidade de Zurique.

Segundo as autoridades, o evento foi uma ação de formação da empresa de publicidade Goldbach que apenas comunicou que o incidente não causou feridos graves.

O que é o firewalking?

O firewalking é uma prática motivacional relativamente bem estudada.

Em Portugal, segundo o website Firewalking Portugal, a técnica é descrita como sendo de "desenvolvimento pessoal".

"O firewalking destina-se a aumentar as possibilidades de escolhas pessoais e a mudar as crenças que nos limitam no dia-a-dia. Firewalking mostra-nos como ser feliz e alcançar os nossos objectivos na vida. É uma experiência totalmente diferente que você já vivenciou! Uma pessoa vai descobrir uma nova pessoa dentro de si", refere o site.

"Melhora o nível de pensamentos que determinam o nosso futuro e dá-nos a possibilidade de alterá-los para formar uma nova realidade de acordo com os nossos objetivos. Vai ajudar a pessoa a entender que tem o poder de superar obstáculos e romper com os medos que a têm impedido", acrescenta.

