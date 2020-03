A investigação de Hannah Durkin sobre a mulher que foi a última escrava africana sobrevivente daquela que foi a derradeira viagem transatlântica de um navio de escravos tem sido divulgada pela publicação especializada Slavery and Abolition. "Ela conseguiu ultrapassar aquilo que era esperado de uma negra no sul dos EUA anos depois da libertação. As pessoas que tinham sido escravizadas tinham um estigma muito grande", sublinha a historiadora.

"Era mais vergonhoso ter sido escravo do que ter sido escravizador", garante Hannah Durkin. Comandado pelo capitão William Foster, o navio Clotilda aportou em Mobile Bay, no Alabama, em julho de 1860. No seu interior, vinham entre 110 a 160 trabalhadores forçados negros. Apesar da importação de africanos já ser ilegal na altura, Timothy Meaher, proprietário da embarcação, terá gasto 9.000 dólares, mais de 8.300 euros, em escravos.