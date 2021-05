Entre março e outubro de 2020, o preço das obras de arte de Will McNally disparou em valor em mais de 58 por cento, com os seus retratos vibrantes e exclusivos a chamarem a atenção no mundo inteiro.

A sua obra já foi exibida nos dois lados do Atlântico, além de chamar a atenção de inúmeros colecionadores de arte. Atualmente, Will tem uma lista de espera de 12 meses para encomendas, depois de já ter criado peças para galerias internacionais, jogadores de futebol profissionais, figuras importantes da indústria do entretenimento e até realeza.

Will foi apelidado de “o novo Banksy” por vários críticos, com a sua marca registada de retratos em neon de celebridades icónicas e personagens de filmes que também lhe valeram comparações com Andy Warhol.

Os seus retratos inovadores do Joker, com infusão de neon (retratados por Joaquin Phoenix e Heath Ledger), agora são itens obrigatórios de colecionador, depois de esgotados no ano passado.

créditos: Will McNally

Não é nenhuma surpresa que a sua obra de arte inspirada na cultura pop tenha atraído a atenção de Hollywood, com grandes encomendas para estúdios de cinema, incluindo a Universal. Também fez as manchetes com um artigo polémico numa edição recente da revista Playboy, colocando a Rainha nas icónicas orelhas de coelho da Playboy.

O trabalho de Will é amado tanto por colecionadores de arte quanto por obsessivos da cultura pop devido a como ele escolhe celebridades mundialmente famosas, personagens de filmes e figuras públicas e os reinventa com o seu distinto senso de humor.

Neste momento, está a trabalhar numa nova coleção de obras inspiradas em super-heróis, com peças influenciadas por Superman e Batman recentemente apresentadas na sua página de Instagram.

créditos: Will McNally

Will começou a pintar ainda em adolescente, mas manteve o seu hobby em segredo com medo de que os seus amigos o considerassem chato. Até manteve a sua paixão em segredo da sua família e os chocou quando concordou em pintar uma peça que seria leiloada para caridade.

A sua primeira peça foi um retrato dos gémeos Kray, e imediatamente despertou o estilo distinto de Will: colocar um toque subversivo em retratos de rostos famosos. Hoje está a viver o seu sonho da adolescência e a ver o seu trabalho a ser valorizado por todos.