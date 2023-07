Chama-se "A Mulher Que Há em Mim" (The Woman in Me) e promete ser um dos lançamentos editoriais mais aguardados do ano. Liberdade, fama, maternidade, sobrevivência e esperança são os ingredientes deste livro de memórias que se vai focar no percurso pessoal e profissional de Britney Spears.

Considerada um dos maiores ícones da música pop, esta é a oportunidade para a cantora norte-americana partilhar com os seus fãs "a sua própria história, nos seus próprios termos".

"O emocionante testemunho em tribunal no ano passado abalou o mundo, mudou leis e mostrou a força inspiradora e a valentia de Britney. Não tenho nenhuma dúvida de que as suas memórias terão um impacto semelhante, e serão o evento editorial do ano. Não poderíamos estar mais orgulhosos por ajudá-la a partilhar finalmente a sua história", refere Jennifer Bergstrom, vice-presidente sénior e siretora editorial da Gallery Books/Simon & Schuster, em comunicado sobre a aquisição dos direitos mundiais.

Disponível em formato papel e digital, o livro vai ser publicado pela Arena, uma chancela da Penguin Random House Grupo Editorial, e vai chegar às livrarias de tudo o mundo em outubro deste ano.

