Das planícies alentejanas à vista atlântica das ilhas açorianas, passando pelas vinhas nos socalcos durienses ou a paisagem única da serra de Sintra, existem cenários de evasão para todos os gostos.

Adega do Fogo

Uma infinity pool entre o Atlântico e o ponto mais alto de Portugal — é neste cenário que podemos mergulhar na Adega do Fogo, a casa de férias construída numa antiga destilaria no Pico, ideal para grupos de amigos ou famílias que procurem um refúgio neste verão. A paisagem vulcânica é a moldura perfeita para momentos aquáticos inesquecíveis, antes ou depois de um almoço demorado na mesa exterior sob a árvore com churrasqueira e forno a lenha, ali perto da piscina.

créditos: Francisco Nogueira

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

Cercada pela beleza estonteante do vale do Douro, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo é o local certo para passar uns dias de tranquilidade absoluta. Com apenas 11 quartos, o hotel, membro da Relais & Châteaux, oferece uma verdadeira experiência imersiva na cultura vitivinícola local. Mas, entre provas de vinhos, um almoço debaixo da ramada da casa oitocentista e uma caminhada, nada como passar a tarde na piscina debruçada sobre os terraços de vinha centenária…um cenário digno de deuses.

Penha Longa Resort

Situado em pleno Parque Natural Sintra-Cascais, o Penha Longa Resort contém em si a definição máxima de luxo: entre a Serra de Sintra e o oceano Atlântico, tem uma paisagem única e de uma tranquilidade inspiradora. O palco idílico para banhos de sol intercalados com mergulhos refrescantes numa das quatro piscinas do resort, três exteriores e uma interior, todas de água doce. A piscina de borda infinita possui jatos de água maravilhosos para relaxar as costas e os ombros. O segredo mais bem guardado? O gazebo da piscina onde se pode descansar à sombra e adormecer ao som do cantarolar dos pássaros.

Herdade da Malhadinha Nova

A Malhadinha Nova, um oásis na planície alentejana, oferece várias piscinas para refrescar nos dias quentes daquela que é a zona com mais horas solares da Europa. No Monte da Peceguina, a primeira casa rural, e na Casa do Ancoradouro, no ponto mais alto da herdade, há piscinas para os hóspedes que optam por ficar nas suites destas villas. Porém, para os que procuram uma estadia mais recatada, as villas exclusivas Casa das Artes e Ofícios e Casa da Ribeira, ambas junto à Ribeira de Terge, são reservadas na sua totalidade e contam cada uma com uma piscina privada, ideal, por exemplo, para famílias. Já as Casas das Pedras, contemporâneas e intimistas, têm cada uma nas suas suites uma pequena piscina aquecida, ideal para momentos a dois.

Alexander Bogorodskiy

Torel Avantgarde



Uma piscina privada e um apartamento misterioso sobre o rio Douro. Estes poderiam ser os ingredientes-chave de uma cena de cinema mas são, na verdade, a mais recente novidade do Torel Avantgarde, o considerado o Melhor Art Hotel da Europa em 2021. Alfred Hitchcock inspira a Maisonette exclusiva, que tem uma piscina privada aquecida e um jacuzzi, com vista de rio, para serem vividos de forma memorável em qualquer altura do dia. Mais um motivo para rumar ao Porto.

créditos: Luiz Ferraz

Santa Bárbara

Construído de raiz, e em harmoniosa simbiose com a natureza, o Santa Bárbara está perfeitamente integrado na paisagem circundante, oferecendo diferentes tipologias de quartos e villas. Para quem gosta de piscinas, não existirá melhor experiência do que dormir literalmente a dois metros de uma. Ao abrir a janela de um estúdio Blue & Green, um deck de madeira dá acesso a uma grande piscina de água salgada climatizada. O lugar ideal para dar umas braçadas ao acordar ou para um mergulho refrescante ao final da tarde, sempre com as cores da natureza açoriana no horizonte.

Singular Properties

Ventozelo Hotel e Quinta

Com uma vista deslumbrante sobre o rio Douro e as vinhas em socalcos, esta piscina panorâmica do Ventozelo Hotel & Quinta é o local perfeito para relaxar e desfrutar do cenário cinematográfico do Alto Douro Vinhateiro. Ao todo são 400 hectares de ar puro para desfrutar naquela que é uma das maiores e mais antigas quintas desta região. Dentro das 29 opções distintas de alojamento, existem ainda mais duas piscinas privadas, de usufruto exclusivo para quem aluga as duas casas que Ventozelo também tem disponíveis, além dos quartos e suites. Desde as provas de vinhos e piqueniques à beira-rio, passando pelas atividades de turismo de natureza, Ventozelo oferece um conjunto de experiências que são uma ode à vinha, ao vinho e às tradições durienses.