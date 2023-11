Sente dificuldade em poupar? Sabemos que nem sempre é uma tarefa fácil, sobretudo em momentos de subida acelerada dos preços. Para o ajudar, reunimos algumas dicas de poupança para usar no dia a dia.

Da água à eletricidade, passando pelos transportes e pelo supermercado, conheça estratégias para economizar.

1. Água

Poupar água não é importante apenas para a carteira. Devido aos sucessivos períodos de seca a que temos assistido, gastar menos água é essencial para o bem-estar do planeta. Sabia que se reduzir o tempo debaixo do chuveiro de dez paracinco minutos, pode poupar 40 litros de água? Além de poupar dinheiro, está a ajudar o ambiente.

Outras estratégias passam por verificar se todas as torneiras estão bem fechadas e fechá-las enquanto está a lavar a loiça, os dentes ou a pôr o champô. Além disso, a água fria que corre quando abre a torneira para tomar banho pode ser usada para regar as plantas, lavar o chão ou encher o autoclismo.

Por falar em autoclismo, um truque antigo é colocar uma garrafa dentro do depósito para reduzir a quantidade gasta nas descargas.

Por fim, não se esqueça de usar as máquinas da louça e da roupa apenas quando estiverem cheias. Além de água, também poupa eletricidade.

2. Eletricidade

Costuma avaliar o desempenho energético dos eletrodomésticos que compra? A classificação vai de A+ (a melhor) a G (a pior). É verdade que são mais caros, mais ao optar por eletrodomésticos com um desempenho energético superior vai poupar energia e reduzir a fatura mensal.

Se ainda não o fez, pondere também trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED. Sabia que a poupança ao final do mês pode chegar aos 80%?

Em relação aos preços da energia, compare as ofertas dos vários fornecedores. Analise se é vantajoso aderir à tarifa bi-horária ou tri-horária. Por exemplo, a tarifa bi-horária só compensa realmente se fizer mais de 40% dos consumos diários nas horas de vazio, ou seja, entre as 22 horas de um dia e as 8 horas do dia seguinte.

Se não for o seu caso, poupa mais se optar pela tarifa simples.

3. Telecomunicações

Quantos canais de televisão tem em casa? É verdade que, algumas vezes, os programas de que mais gostamos só estão disponíveis nos pacotes de 180 canais, mas não há nada como dar uma vista de olhos à grelha da sua operadora para confirmar se aquilo de que mais gosta não está disponível nos pacotes mais baratos.

Do mesmo modo, analise os outros produtos que fazem parte do seu pacote (internet, telemóvel e telefone fixo).

4. Mobilidade

Se vive e trabalha em sítios bem servidos de transportes públicos, apostar nesta forma de mobilidade pode ajudar a poupar vários euros por mês. Na Área Metropolitana de Lisboa (AML), por exemplo, o passe social para andar entre todos os 18 municípios custa 40 euros por mês.

Quem só precisar de andar dentro de um concelho paga 30 euros e quem tiver mais de 65 anos paga 20 euros para viajar entre todos os municípios da AML.

No Porto, existem benefícios semelhantes. O passe para viajar em todas as linhas e operadores integrados no sistema intermodal Andante custa 40 euros e, tal como em Lisboa, andar num só concelho tem o custo de 30 euros mensais.

Mas se não consegue mesmo abdicar do carro, pondere partilhar boleias com colegas de trabalho.

5. Supermercado

A constante subida dos preços dos produtos essenciais torna cada vez mais desafiante a tarefa de poupar no supermercado. Assim, cada pequeno gesto é importante. Faça uma lista de compras, compare preços e promoções e opte por produtos sazonais, uma vez que tendem a ser mais baratos.

Quando estiver a olhar para os preços, compare os valores por quilo, litro ou unidade. Por fim, não se esqueça de levar os seus sacos de compras.

6. Trabalho

Onde é que costuma comer quando vai para o trabalho? É verdade que o subsídio de refeição atribuído por muitas empresas tem como objetivo compensar as despesas com alimentação, mas se levar a sua marmita pode usar esse dinheiro no supermercado, por exemplo.

Em 2023, os valores do subsídio de refeição isentos de imposto são os seguintes:

Subsídio pago em dinheiro: 6 euros por dia;

6 euros por dia; Subsídio pago em cartão: 9,60 euros por dia.