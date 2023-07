1. Escolha a melhor altura para ir de férias.

Se estiverem previstas obras no edifício, tente não sair nessa altura. A movimentação adicional torna o prédio vulnerável a visitas indesejadas.

2. Não divulgue que está de férias

Evite partilhar informações ou fotografias sobre as suas férias, em especial nas redes sociais. É importante não esquecer que, afinal, os larápios também usam a Internet...

3. Informe uma pessoa da sua confiança

E deixe-lhe as chaves de casa e da caixa do correio, para que a correspondência não se acumule. Muitas cartas na caixa de correio são um sinal precioso para os ladrões de que a sua casa pode ser um alvo seguro, pelo que todo o cuidado é pouco com este aparente detalhe.

Lembre-se também de avisar o administrador do condomínio de que vai estar fora e dê-lhe o contacto da pessoa que ficar com a chave, para que, em caso de necessidade, ele a possa contactar.

4. Recorra a medidas físicas de proteção

Utilize luzes com temporizadores que acendam e apaguem a horas determinadas e peça à pessoa a quem confiou as chaves de casa que abra as cortinas e persianas durante o dia. Se tiver alarme na sua fração, verifique se o mesmo está em boas condições de funcionamento antes de ir de férias.

5. Recorra à ajuda da PSP para manter a sua casa segura

Basta dirigir-se a uma esquadra com o bilhete de identidade e um documento comprovativo da sua morada, e aí preencher um impresso. Entre 15 de junho e 15 de setembro, as patrulhas da PSP manterão a sua casa sob vigilância, certificando-se que nada de anormal se passa.

Tem tudo tratado e estas cinco dicas asseguradas? Então, é só gozar de umas excelentes e descansadas férias!