Estabeleça pequenas metas

Inicialmente, quando traçar a sua meta de leitura, esta deve ser o mais realista possível, tendo em conta o tempo disponível e o ritmo de leitura. Não se sobrecarregue com objetivos inatingíveis, pois tal pode levar à desmotivação. Posteriormente, para alcançar essa meta, é importante que, no dia a dia, vá traçando outras mais pequenas, como, por exemplo, ler um certo número de páginas todos os dias. Além de ajudar a ter um ritmo de leitura, acaba por ser um incentivo.

Escolha um local propício

Na hora da leitura, é muito importante encontrar um local tranquilo, com boa luz e livre de distrações, onde consiga concentrar-se na leitura e relaxar.

Organize o seu tempo

Dedique momentos específicos do dia à leitura. Seja de manhã antes do trabalho, à hora do almoço ou antes de dormir, estabeleça uma rotina que se encaixe no seu dia a dia e que permita que se concentre, durante um espaço de tempo, na leitura.

Escolha livros cativantes

Opte por livros que realmente lhe interessem. Uma história envolvente torna a leitura mais prazerosa e facilita a concentração. Além disso, será menos aborrecido se o tema do livro for do seu interesse.

Evite o multitasking

Para manter a concentração na leitura deve evitar fazer várias coisas ao mesmo tempo, como estar a ler com a televisão ligada ou a fazer scroll nas redes sociais. Tal prejudica não só a concentração, como a compreensão.