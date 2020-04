A internet e as redes sociais democratizaram os populares vídeos caseiros que, ainda há uns anos, faziam furor na televisão, alguns deles mostrando momentos de dança animados e divertidos. Têm sido muitos os que têm posto milhões de pessoas em todo o mundo de olhos no telemóvel, no tablet ou no computador. Uns pelo insólito da situação, outros pela falta de jeito dos protagonistas e outros pelo que representaram para os que viveram o momento, como é o caso destes.

1. As danças dos homens da família McFarland

São as novas celebridades das redes sociais. A família McFarland, um casal que vive com os filhos em Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos da América, já é seguida por mais de um milhão de utilizadores na rede social TikTok, para além dos milhares de admiradores que também soma no Instagram e no YouTube. Durante o período de isolamento social imposto pela COVID-19, são muitas as gravações caseiras que este divertido agregado familiar tem partihado.

2. A dança violenta da açoriana que é fã das canções de Ágata

No final de julho de 2018, mais de um milhão de pessoas já tinha assistido à gravação caseira que Teresa Bettencourt, residente em Nordeste, na ilha de São Miguel, nos Açores, tinha publicado no seu perfil no Facebook, então aberto ao público, a dançar e mandar tudo ao chão enquanto ouvia "Comunhão de bens", um dos maiores êxitos da cantora popular Ágata. O vídeo foi, depois, apagado mas continua disponível no YouTube e no SAPO Vídeos.

3. A dança romântica do brasileiro paraplégico