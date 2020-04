Não se deixe baralhar pelas aparências. O nome engana e eles também. Chamam-se Les Ballets Trockadero de Monte Carlo mas foram fundados em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, em 1974, pelos bailarinos Larry Ree, Richard Goldberger, Lohr Wilson, Roy Blakey, Peter Anastos, Natch Taylor e Anthony Bassae, que antes, em 1972, tinham integrado a Trockadero Gloxinia Ballet Company. Apesar do ar de bailarinas clássicas, são homens e não mulheres.

Formam uma das mais divertidas companhias de dança do mundo, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue, já passaram mais do que uma vez por Portugal e também já atuaram para personalidades como o príncipe Carlos de Inglaterra, um dos membros da família real britânica que costumam assistir ao Royal Variety Performance, um popular espetáculo solidário. Em 2017, o seu percurso foi retratado no filme documental "Rebels on pointe".