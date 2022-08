“Até Onde as Ondas nos Levarem”, de Andreia Ramos

Perfeito para quem procura uma leitura leve e divertida, tome atenção neste romance Young Adult. Carolina é uma recém-licenciada em enfermagem que decide mudar-se para Peniche após a morte precoce da mãe. O seu objetivo? Procurar algo que apenas viveu no seu imaginário: a presença de um pai. Alex é um amante de surf que viu o seu sonho profissional destroçado após uma lesão. A história de amor entre os dois promete muitos risos, algumas lágrimas e, quem sabe, uma ou duas revoltas – sem esquecer um adorável velhote cego e um patudo incrível. Com a Praia do Baleal como pano de fundo, “Até Onde as Ondas nos Levarem” aborda temas como o luto, abandono, amizade, amor e, também, a busca por quem realmente somos. Este livro tem um PVP de 19€ e pode ser adquirido na Wook, FNAC, Bertrand ou no website da editora.

“O Padre”, de Hélène White

Hélène White pode ser um nome inglês, mas a autora é portuguesa. Com diversos pontos de vista em primeira pessoa e muito sexo, nesta obra é tecida uma crítica voraz ao Vaticano. Tráfico humano, pedofilia e a Basílica de São Pedro em chamas. “Sou o maior Pecador desde o Beijo de Judas, ainda assim, os meus pecados não se comparam aos cometidos pelos irmãos da Santa Igreja Católica”. Aventure-se nesta história.

Disponível com um PVP de 18€, pode ser encontrado na Wook, FNAC, Bertrand ou no website da editora.

“Benedita”, de Filipa Carujo

O ano é 1801. Depois do golpe à monarquia francesa, Napoleão Bonaparte usa a sua aliança com Espanha para fazer um ultimato a Portugal: se o país não fechar os portos aos ingleses, os soldados espanhóis atacam.

Se é fã de romances históricos, não pode perder a história de Benedita, passada durante a Guerra das Laranjas. Uma leitura rápida e apaixonante, promete transportá-lo diretamente da praia para Elvas – e para tempos passados.

Este romance tem um PVP de 17€ e encontra-se disponível na Wook.

Os Firôpe, de Francisco Ramalheira

Este é primeiro volume de uma saga que recebeu o nome “As Crónicas dos Cinco Reinos”. O livro acompanha as primeiras peripécias de um grupo de rebeldes, numa história recheada de reviravoltas e imprevistos mirabolantes, na qual descobrem não só que a magia não é apenas uma velha lenda, mas também que se encontram no epicentro de um conflito que promete extravasar as fronteiras de Sylvarant, já que a grande ambição de Lucius Bowdorf, o antagonista de serviço, é conquistar os Cinco Reinos.

Disponível na Wook com um PVP de 17€.