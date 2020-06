Veleiro de 1916 embarcou vinhos e azeites portugueses e ruma agora a Inglaterra

Para além do propósito comercial, esta embarcação holandesa participa, com regularidade, nas “Tall Ships’ Races”, o maior evento náutico da Europa, com o objetivo de manter vivas as tradições dos grandes navios de vela.

O veleiro aportado em Leixões na sua escala marítima em Portugal.

“É fascinante vermos um veleiro, embarcação que habitualmente transporta passageiros, a fazer a movimentação de carga. Em Leixões estávamos todos expectantes com este carregamento que, como não poderia deixar de ser, correu muitíssimo bem”, salienta em comunicado a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Momento do embarque da mercadoria portuguesa.

No ano do seu lançamento o De Gallant vingou nos mares sob o nome de Jannete Margaretha, tendo servido para o transporte de arenque no Mar do Norte até 1936. Já em 1987, o veleiro regressou à Holanda, onde foi totalmente restaurado para se tornar um navio escola para jovens de Amsterdão.

Atualmente, navega no Mar do Norte, no Báltico e no Canal da Mancha.