Uma prancha transparente que permite ver (e ajudar) o fundo do mar

Feita sob medida em França, embora desenhada em Espanha, a prancha combina alta tecnologia com design elegante, assim como valor artesanal.

Batizada com o nome de Le standup, esta prancha permite a quem a utiliza conetar-se com a fauna e flora aquática, sem a necessidade de submergir graças à sua transparência. O material com o qual é construído é totalmente translúcido, nanoestruturado e é patenteado por ser inovador ao oferecer alta resistência.

A sua estrutura é estável e leve, proporcionando a propulsão dinâmica necessária para a locomoção na água sem problemas.

créditos: LOVEVA

A empresa LOEVA, responsável pela conceção e produção desta prancha, colocou uma fila dupla de LEDs que iluminam o fundo do mar à noite, com a capacidade de criar um halo de luz de até 15 metros em águas límpidas durante um passeio noturno de três horas, graças a uma bateria recarregável de última geração.

Por cada prancha vendida, a empresa vai contribuir para a organização REEFSCAPERS, que se dedica à restauração de recifes de coral e consultoria ambiental marinha.