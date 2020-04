A 22 de abril de 1970, uma manifestação ambiental nos Estados Unidos da América deu origem ao Dia Internacional da Terra.

Cinquenta anos depois, a data permanece relevante e a preservação do planeta é urgente.

Cátia Curica, co-fundadora da Organii, destaca um trio de gestos eco-friendly para implementar sem demoras.

Privilegiar o biológico

Dos alimentos aos cosméticos, dos detergentes ao café. Quem opta por produtos biológicos não contribui para uma agricultura que prejudica os solos e as águas do nosso planeta, não contribui para a acumulação de pesticidas, herbicidas, adubos sintéticos e substâncias biodegradáveis de cosméticos e de detergentes, derivados de petróleo e outros poluentes.

Recusar o plástico descartável

Devem ser evitados todos os plásticos de uso único, como palhinhas, copos, sacos, embalagens variadas, garrafas de água e talheres. Tais objetos que são deitados fora após uma utilização, acumulam-se sem destino noutra zona do planeta e demoram dezenas de anos para se decompor.

Fazer um consumo consciente

Todas as opções de consumo são um voto no Planeta que queremos ver no futuro. Consumir menos, mas de uma forma mais consciente, privilegiando produtos nacionais de qualidade, de grande durabilidade e produzidos com o menor impacto ambiental possível, é um passo importante.