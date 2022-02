Em Moçambique, a tempestade tropical Ana, de intensidade moderada, atingiu as províncias da Zambézia, Nampula e Tete, tendo deixado 25 mortos e 22 feridos, além de ter destruído 13.600 casas e deixado mais de 140 mil pessoas desalojadas.

Em Madagáscar, de acordo com a agência espanhola de notícias Efe, as chuvas intensas provocaram inundações, deslizamentos de terras e destruição de infraestruturas, especialmente na capital do país, Antananarivo.

No Malaui, 33 pessoas morreram, 158 ficaram feridas e 20 estão desaparecidas, acrescenta a Organização das Nações Unidas (ONU), alertando que o ciclone tropical Batsirai formou-se no oceano Índico nos últimos dias e poderá atingir Madagáscar no domingo.