Estas são dúvidas normais e comuns de qualquer consumidor preocupado com a correta separação e que por vezes ficam por esclarecer, especialmente em embalagens compostas por vários materiais. Por exemplo, no caso de uma embalagem de cereais, temos de pensar no que fazer com o saco de plástico interior e com a caixa de cartão.

Agora, este é, praticamente, um problema do passado. A solução? A nova iconografia da reciclagem lançada pela Sociedade Ponto Verde que procura ajudar as marcas a responder de forma simples às suas dúvidas através das próprias embalagens.

Estes novos símbolos terão não só a indicação sobre em que ecoponto deve ser colocada, como também indicações precisas, que explicam de forma detalhada como reciclar corretamente.

E porque ao reciclar melhor estamos a contribuir para o bem-estar do nosso planeta, a SPV apresenta-lhe alguns exemplos para que da próxima vez que encontrar um destes ícones já saiba o que fazer.

Selos Iconográficos – indicam o ecoponto a que pertence a embalagem

Selos com Legenda - permitem identificar, para cada componente da embalagem, o seu material, bem como a ação recomendada previamente à colocação no ecoponto.

Nome do Componente da Embalagem - Caso a embalagem contenha componentes (como por exemplo rótulo, tampas, selos, entre outros) de materiais não compatíveis com o corpo da embalagem e que sejam de fácil separação por parte do consumidor, deve ser dada informação detalhada de separação para cada um dos componentes.

Material da Embalagem ou do Componente - Esta informação diz respeito ao material constituinte da embalagem ou do componente.