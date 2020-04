"Nos últimos anos, aumentou a regularidade e a intensidade destes fenómenos, contribuindo ainda mais para a degradação da qualidade de água do rio Tejo. Este tipo de fenómenos são indicadores de desequilíbrios nos ecossistemas e são uma consequência da poluição, levando assim à eutrofização dos rios e provocando uma acentuada degradação da qualidade das massas de água", explica, em comunicado, o núcleo regional de Castelo Branco da Quercus.

Os ambientalistas, após várias denúncias de cidadãos, detetaram em vários locais do Tejo Internacional, nomeadamente no troço internacional do rio Tejo e nos seus afluentes rio Ponsul e rio Aravil, "a presença anormal de uma quantidade massiva de Azola (Azolla filiculoides)", uma planta aquática invasora, numa extensão de largas dezenas de quilómetros.

Adiantam ainda que o aumento da concentração de nutrientes provenientes da poluição deve-se, em parte, aos teores elevados em fósforo, um dos parâmetros que foi responsável pelo estado ecológico inferior a "Bom", no troço do rio Ponsul, entre a Senhora da Graça (junto a Idanha-a-Nova) e a albufeira de Cedillo (Espanha), e que tem origem nos setores urbano, agrícola e pecuário.

"Este tipo de ‘bloom' de algas está normalmente associado a um feto aquático, a Azola (Azolla filiculoides), uma espécie de planta aquática exótica invasora, que prolifera quando as massas de água se encontram estagnadas e poluídas por fosfatos e nitratos, formando tapetes densos de vegetação à superfície", lê-se na nota.