Pratique a sustentabilidade e saiba como ganhar um mês de energia grátis

Sabemos hoje que gestos individuais, tão simples como aqueles que fazem o nosso dia a dia, podem marcar a diferença para melhor num mundo que enfrenta o desafio de ganhar a batalha contra as alterações climáticas. “Agarrar” palavras e expressões como sustentabilidade ou desperdício zero, não nos obriga a alterações profundas nas nossas vidas, antes a reajustar hábitos e pensar de forma diferente ações que tomamos diariamente. Estaremos a comprar de forma racional? Precisaremos de tudo aquilo que adquirimos? Fazemos uma gestão eficiente da água doméstica e da eletricidade? Desperdiçamos alimentos em nossas casas? Damos nova vida aos “velhinhos” utensílios domésticos?

“Zero” tornou-se atualmente sinónimo de soma, o acumulado de todas as nossas ações em prol da redução, reutilização, reciclagem, recusar e repensar. Reduzimos o consumo energético, reutilizamos roupas, reciclamos papel, recusamos campanhas que incitem a mais consumo, repensamos a forma como nos alimentamos. Um mundo de questões que nos pedem respostas e ação.

Tornarmo-nos habitantes deste Planeta Zero de olhos postos na sustentabilidade traz-nos, até 3 de outubro, uma vantagem acrescida: à medida que nos fazemos membros ativos de uma comunidade empenhada em melhorar o mundo, aceitamos o convite para participar numa campanha online (na app EDP Zero ou no site edp.pt) com um prémio final aliciante: um mês de energia grátis para todos os residentes na freguesia vencedora.

créditos: EDP Comercial

“Freguesia + Zero” (pode participar aqui) assim se chama a campanha promovida pela EDP Comercial, leva-nos até ao Planeta Zero. Nele, encontramos desafios diários que mudam o mundo, espécie de fronteiras que temos de superar. Por exemplo, melhorar a eficiência energética de nossas casas (faz uma boa gestão da luz natural?), pôr em prática dicas sustentáveis (será que está a otimizar as lavagens da sua roupa?), aceitar desafios individuais (prepara a lista das suas compras?), embarcar em desafios globais (porque não participar numa campanha de recolha de tampas de plástico) ou participar em workshops sobre redução de desperdício.

Este caminho no Planeta Zero não se faz despojado de recompensas. Cada desafio dá direito a pontos. Têm nome estes pontos, são os “Z’s”. Acumulados, os “Z’s” contribuem para os pontos da freguesia de cada pessoa. No final da campanha, a freguesia que tiver acumulado mais pontos será eleita a mais sustentável do país e todos os residentes que tiverem participado irão receber um mês de energia grátis. Um desafio que nos convida a chamar vizinhos à participação, por exemplo através do e-mail e das redes sociais, (e receba uns "Z's" extra), e que nos permite acompanhar a posição da nossa freguesia na tabela das mais sustentáveis.

Quanto a prémios, “ainda não estamos falados”, como se usa dizer. Visitar o Planeta Zero também habilita ao sorteio de um carro elétrico, marmitas semanais de refeições vegetarianas prontas a comer, assim como a oferta de bicicletas e muitos benefícios em parceiros.

Seja um “explorador”, “entusiasta”, “especialista” ou “embaixador”, de acordo com o seu nível de participação e envolvimento no Planeta Zero, saiba que o seu gesto individual ou em família está a contribuir para uma freguesia mais próxima da expressão que tanto queremos alcançar, “sustentabilidade”.