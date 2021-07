O novo produto está disponível numa nova embalagem amiga do ambiente, sem plásticos e com papel reciclado. Tem uma fórmula vegana, com ingredientes 96% de origem natural.

Composto ainda por dois poderosos ingredientes como o carvão, o ácido salicílico e exfoliantes minerais que previnem o aparecimento de manchas e combatem os problemas de pele como pontos negros e o excesso de oleosidade.

O carvão atua na limpeza e purificação da pele, enquanto que o ácido salicílico vai ajudar nas imperfeições e é um agente antibacteriano, prevenindo assim infeções.

O novo sabonete tem ainda minerais de origem natural que ajudam na exfoliação, removendo células mortas, dando assim um ar mais saudável e macio à pele.

A pele fica limpa e suave, livre de impurezas sendo que os resultados são visíveis em apenas uma semana de utilização. Um estudo clinico concluiu que as manchas do rosto reduzem a aparência em 61% e do corpo (pescoço e costas) ficam reduzidas em 60%.