A concentração de finas partículas poluentes em suspensão no ar de Nova Deli excede em 20 vezes o limite de segurança recomendado, especialmente no inverno, quando esta cidade de 20 milhões de habitantes está envolta por uma camada de névoa cinza.

Equipada com 40 ventiladores gigantes, essa torre de 25 metros vai bombear 1.000 metros cúbicos de ar por segundo, através de filtros que, segundo os seus engenheiros, vão reduzir o número de partículas prejudicais à saúde num raio de um quilómetro quadrado.

"Hoje é um grande dia para Deli na sua luta por um ar limpo contra a poluição", disse o chefe do governo local, Arvind Kejriwal, após a sua inauguração numa animada área comercial da cidade.

Com um dois de dois milhões, a instalação é "experimental" e, "se for eficaz, mais torres serão construídas em Deli", acrescentou.

Críticos do projeto afirma que instalar torres suficientes para limpar o ar de toda a cidade custará muito dinheiro e que o esforço deveria concentrar-se nas fontes de poluição.

A Índia tem 14 das 15 cidades mais poluídas do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além disso, um estudo publicado no periódico The Lancet em 2020 afirmou que 1,67 milhões de mortes prematuras em 2019 estão relacionadas com a poluição, sendo que 17.500 ocorreram em Nova Deli.