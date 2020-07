"Sim, é complicado", admite Naoko Yokoyama, de 39 anos, no meio de um labirinto de caixas no centro de triagem da cidade. "Mas desde que me mudei para cá há um ano, presto mais atenção ao meio ambiente".

As categorias variam de travesseiros a escovas de dentes, garrafas (dependendo do tipo de vidro), recipientes, objetos de metal, etc. Localizada nas montanhas a 530 quilómetros a sudoeste de Tóquio, Kamikatsu pretende reciclar tudo sem enviar nada para os incineradoras até 2020.

Embora os funcionários do centro de resíduos ajudem, há muito trabalho para os vizinhos que devem lavar e secar sacos, embalagens e recipientes para facilitar a reciclagem.

Alguns objetos exigem desmontagem. Num canto, um homem usa um martelo para extrair as peças de metal das prateleiras que ele próprio trouxe. Noutro, os trabalhadores do centro de triagem cortam uma longa mangueira de borracha em pedaços. O local tem compressores para latas e plásticos.

China diz "não"

Muitos municípios no Japão exigem que se faça separação do lixo, mas geralmente através da separação por um pequeno número de categorias (plástico, lata e papel), e a maioria dos resíduos domésticos são incinerados.